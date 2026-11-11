TP.HCM dự kiến công bố quy hoạch tầm nhìn 100 năm vào 16.11

Theo đó, thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch vào 16.11 tại Trung tâm Hội Thiskyhall (địa chỉ số 10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh). Hội nghị sẽ tổ chức trực tiếp, kết hợp phim giới thiệu nội dung quy hoạch, báo cáo ngắn gọn, giới thiệu bản đồ, bản vẽ và khu vực trưng bày.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM giai đoạn 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm là động lực để TP.HCM vươn tầm đô thị toàn cầu ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại hội nghị, UBND TP.HCM sẽ tổ chức công bố Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 31.10.2026 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm; giới thiệu các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, mô hình không gian phát triển, các đột phá chiến lược và nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

Đồng thời, công khai hồ sơ quy hoạch được phép công bố theo quy định, gồm thuyết minh, quy định quản lý, các bản đồ, bản vẽ, sơ đồ, tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan; công khai nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến theo quy định.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao chủ trì xây dựng, cung cấp và duy trì một địa chỉ truy cập thống nhất đến bộ hồ sơ, bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch chính thức; bảo đảm đường dẫn ổn định, dễ truy cập, có thông tin nguồn, phiên bản và thời điểm cập nhật.

Bên cạnh đó, công khai hồ sơ, cập nhật các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định; việc đăng tải, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng hoàn thành chậm nhất 30 ngày sau khi hồ sơ quy hoạch được đóng dấu xác nhận.

Trước đó, tại kỳ họp thứ sáu, HĐND TP.HCM đã thông qua Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, với định hướng phát triển mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, dân số dự kiến hơn 27 triệu người vào năm 2050.

Cụ thể, TP.HCM đặt mục tiêu đưa GRDP bình quân đầu người từ khoảng 7.500 USD hiện nay lên tối thiểu 14.500 USD vào năm 2030, đạt 25.000 USD vào năm 2035 và 75.000 USD vào năm 2045. Mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10%/năm đến năm 2030, quy mô GRDP đạt khoảng 200 - 225 tỉ USD, với tầm nhìn 100 năm, TP.HCM hướng tới sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới.

Quy hoạch định hướng chuyển từ cấu trúc cộng gộp sau hợp nhất sang mạng lưới đô thị thống nhất, liên kết chặt chẽ, chuyên môn hóa theo chức năng nổi trội. Cấu trúc không gian gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Mục tiêu, tầm nhìn phát triển TP được định hình theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2030 tập trung vào 4 trụ cột gồm công nghệ đột phá, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược và dịch vụ đô thị. Giai đoạn 2031 - 2035 phát huy hiệu quả hạ tầng khung, nâng cao năng suất. Giai đoạn 2036 - 2045 chuyển mạnh sang kinh tế tri thức. Sau năm 2045 duy trì tăng trưởng bền vững, hướng tới đô thị toàn cầu

Quy hoạch không chỉ khai thác không gian trên mặt đất mà còn hướng đến không gian ngầm, không gian trên cao, đồng thời hình thành trung tâm tài chính quốc tế và hệ sinh thái kinh tế toàn cầu. Trong đó phát triển khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm thành khu vực lõi của trung tâm này.

Trên cơ sở đó, chuyển đổi động lực tăng trưởng từ đất đai, lao động sang khoa học công nghệ và kinh tế tri thức, với định hướng phát triển các ngành nghề trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn; công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển; kinh tế số và đổi mới sáng tạo; giáo dục đại học và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Kinh tế số được định hướng chiếm 40% GRDP vào năm 2030 và 60% vào năm 2035...



