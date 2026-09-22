TP.HCM dự kiến khởi công 3 tuyến metro hơn 250.000 tỉ cuối năm nay

Tổng vốn đầu tư sơ bộ cho cả 3 tuyến ước tính hơn 254.000 tỉ đồng. Đây đều là các tuyến đường sắt đô thị có quy mô lớn, đóng vai trò chiến lược trong việc kết nối hạ tầng giao thông liên vùng giữa trung tâm TP.HCM với Bình Dương, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tổng chiều dài đường sắt đô thị lên khoảng 255 km ẢNH: TRUNG DŨNG

Cụ thể, tuyến metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn theo quy hoạch dài khoảng 33,2 km, bao gồm 17,8 km đi trên cao và 15,4 km đi ngầm. Tuyến đi qua 16 phường thuộc địa bàn TP.HCM, có điểm đầu là Ga C0, kết nối tại khu vực ga S5 của tuyến metro TP mới Bình Dương - Suối Tiên (phường Bình Dương). Điểm cuối ở ga Tao Đàn (phường Bến Thành), kết nối trực tiếp với tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Dự án dự kiến thu hồi khoảng 81,2 ha đất. Chi phí giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư tính riêng khoảng 34.374 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM.

Đây được coi là trục xương sống giải tỏa áp lực giao thông kết nối trực tiếp khu vực đô thị Bình Dương vào lõi trung tâm TP.HCM.

Trong khi đó, tuyến metro số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dài khoảng 23 km, đi qua 13 - 15 phường. Bao gồm khoảng 19 km đi ngầm (đoạn qua đường Phạm Văn Đồng) và đoạn còn lại đi trên cao. Tuyến có điểm đầu đặt tại ga Bà Quẹo (kết nối với tuyến metro số 2) và điểm cuối tại khu vực Phú Hữu (Thủ Đức), kết nối tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.