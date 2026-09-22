TP.HCM dự kiến khởi công 3 tuyến metro hơn 250.000 tỉ cuối năm nay

Tổng vốn đầu tư sơ bộ cho cả 3 tuyến ước tính hơn 254.000 tỉ đồng. Đây đều là các tuyến đường sắt đô thị có quy mô lớn, đóng vai trò chiến lược trong việc kết nối hạ tầng giao thông liên vùng giữa trung tâm TP.HCM với Bình Dương, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.
Cụ thể, tuyến metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn theo quy hoạch dài khoảng 33,2 km, bao gồm 17,8 km đi trên cao và 15,4 km đi ngầm. Tuyến đi qua 16 phường thuộc địa bàn TP.HCM, có điểm đầu là Ga C0, kết nối tại khu vực ga S5 của tuyến metro TP mới Bình Dương - Suối Tiên (phường Bình Dương). Điểm cuối ở ga Tao Đàn (phường Bến Thành), kết nối trực tiếp với tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).
Dự án dự kiến thu hồi khoảng 81,2 ha đất.
Đây được coi là trục xương sống giải tỏa áp lực giao thông kết nối trực tiếp khu vực đô thị Bình Dương vào lõi trung tâm TP.HCM.
Trong khi đó, tuyến metro số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dài khoảng 23 km, đi qua 13 - 15 phường. Bao gồm khoảng 19 km đi ngầm (đoạn qua đường Phạm Văn Đồng) và đoạn còn lại đi trên cao. Tuyến có điểm đầu đặt tại ga Bà Quẹo (kết nối với tuyến metro số 2) và điểm cuối tại khu vực Phú Hữu (Thủ Đức), kết nối tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.
Dự án được xây dựng nhằm tăng cường khả năng tiếp cận hành khách trực tiếp đến sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời liên kết mạng lưới giao thông kết nối sang sân bay quốc tế Long Thành qua tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.
Cuối cùng là tuyến metro TP mới Bình Dương - Suối Tiên kết nối trung tâm thành phố mới Bình Dương đi qua 7 phường (Bình Dương, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa) về tới Bến xe Miền Đông mới.
Điểm đầu tuyến nằm tại ga trung tâm thành phố mới Bình Dương; điểm cuối là ga Bến xe Suối Tiên, kết nối trực tiếp với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).
Dự án sẽ hình thành trục vận tải hành khách khối lượng lớn hiệu quả, nối liền các đô thị vệ tinh công nghiệp của Bình Dương thẳng vào mạng lưới đường sắt đô thị hiện hữu của TP.HCM.
Cả 3 dự án hiện đang gấp rút hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi. Nếu các cơ chế về vốn, quy hoạch và giải phóng mặt bằng được thống nhất đúng kế hoạch, lễ khởi công dự kiến tổ chức vào quý 4 sẽ đưa TP.HCM và vùng phụ cận bước vào chặng đường phát triển hạ tầng giao thông quy mô chưa từng có.
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