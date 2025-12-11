TP.HCM dừng đề án di dời cơ sở công nghiệp khỏi nội thành

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà vừa ký văn bản thống nhất đề xuất không tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề án "Tiếp tục kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở công nghiệp theo quy hoạch ra khỏi khu vực nội thành để sử dụng có hiệu quả quỹ đất sau di dời, ưu tiên xây dựng công trình công cộng, phúc lợi xã hội".

Việc dừng đề án nhằm đảm bảo phù hợp với phạm vi, tính chất TP.HCM sau sắp xếp và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức lập quy hoạch TP.HCM, các sở ngành và phường, xã, đặc khu sẽ rà soát, đánh giá các quỹ đất cơ sở sản xuất trong khu vực nội thành phải di dời.

Trên cơ sở đó, đề xuất chức năng quy hoạch đô thị phù hợp, đảm bảo mục tiêu sử dụng có hiệu quả quỹ đất sau di dời trên nguyên tắc ưu tiên xây dựng công trình công cộng, phúc lợi xã hội, đảm bảo sự phát triển đô thị bền vững.

Ống khói màu đen kịt xả ra từ một cơ sở giặt tẩy tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM ẢNH: TRẦN KHA

Đề án trên được giao cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện từ tháng 6.2023 trong phạm vi TP.HCM trước sắp xếp. Tuy nhiên, từ ngày 1.7.2025, địa giới hành chính TP.HCM được mở rộng thêm 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM nhận định phạm vi, tính chất, không gian đô thị, cấu trúc vùng và sử dụng đất của thành phố sau sáp nhập đã có sự thay đổi căn bản so với trước và ảnh hưởng đến phương hướng, nhiệm vụ phát triển.

Ngoài ra, từ ngày 1.7, việc triển khai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng đã thay đổi về ranh giới, phạm vi, các đơn vị hành chính, ảnh hưởng đến phạm vi, nội dung nghiên cứu, rà soát, đánh giá các cơ sở sản xuất và hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của đề án.

Muốn tiếp tục đề án, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho rằng cần phải rà soát, đánh giá cơ sở dữ liệu hiện trạng đầy đủ, thống nhất về sử dụng đất, vị trí, quy mô, mức độ ô nhiễm, tình trạng pháp lý và quyền sở hữu của các cơ sở công nghiệp trong khu vực nội thành. Tuy nhiên, khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các dữ liệu này chưa được thống kê, cập nhật đầy đủ, đồng bộ.

Mặt khác, hiện nay chưa có cơ sở xác định ranh giới, phạm vi khu vực nội thành TP.HCM sau sắp xếp do các pháp lý quy hoạch đang trong quá trình tổ chức lập, chưa được phê duyệt. Điều này dẫn đến chưa đủ cơ sở pháp lý xác định phạm vi nghiên cứu và số liệu đánh giá hiện trạng sử dụng đất cơ sở công nghiệp trong nội thành.