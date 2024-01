TP.HCM được chú ý vì kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp

Theo báo cáo về tình hình lao động - việc làm quý 4/2023 và năm 2023 của Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT), tình hình thất nghiệp quý 4/2023 của cả nước có cải thiện. Nhất là do cuối năm, các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng nhu cầu tuyển dụng.

Thống kê cho thấy, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động của cả nước trong quý 4/2023 khoảng 1,06 triệu người, giảm 16.000 người so với quý 3/2023 và giảm gần 19.000 người so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 4/2023 là 2,26%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý 3/2023 và giảm 0,06 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung năm 2023, cả nước có gần 1,07 triệu người thất nghiệp, giảm 14.600 người so với năm 2023. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2023 là 2,28%.

Riêng trong quý 4/2023, nhờ nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi và phát triển thị trường lao động, vùng Đông Nam bộ không còn là vùng dẫn đầu về tỷ lệ thất nghiệp.

Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp quý này của vùng là 2,67%, giảm 0,41 điểm phần trăm so với quý 3/2023. Đáng chú ý, TP.HCM có tỷ lệ thất nghiệp là 2,91%, giảm 0,78 điểm phần trăm so với quý 3/2023 (tỷ lệ thất nghiệp đô thị được nhà nước duy trì dưới 4% - PV).



TP.HCM kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp quý 4/2023 còn 2,91% NHẬT THỊNH



Theo Tổng cục Thống kê, có được kết quả này là do những tháng cuối năm 2023, TP.HCM liên tục tổ chức nhiều hoạt động giao dịch kết nối cung - cầu lao động, việc làm theo các hình thức tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến. Qua đó, thu hút đông đảo người lao động phổ thông, có tay nghề, trình độ cao ứng tuyển.

Đồng thời, tình hình có nhiều khởi sắc khi nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lên đến hàng ngàn lao động để phục vụ các đơn hàng dịp cuối năm cũng như để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về lao động bị mất việc, theo Tổng cục Thống kê, báo cáo nhanh từ các địa phương cho thấy số lao động bị giãn việc của các doanh nghiệp trên cả nước trong quý 4/2023 khoảng 77.800 người, giảm hơn 218.000 người so với cùng kỳ năm 2022.



Số lao động bị mất việc trong quý 4/2023 là 85.500 người, giảm gần 33.000 người so với quý 3/2023 và giảm 32.100 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tập trung ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước và chủ yếu ở TP.HCM (khoảng 28.100 người).