TP.HCM gắn camera, dùng sơn đặc biệt 'trị' nạn vẽ bậy trên cầu

Chiều 4.1, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của UBND TP.HCM, vấn đề sơn vẽ bậy cầu Ba Son cũng như nhiều cây cầu bộ hành, hầm đi bộ bị lấn chiếm, mất an toàn được báo chí đặt ra.

Ông Phạm Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP.HCM cho biết, hiện cầu Ba Son đang khai thác bình thường, tuy nhiên vẫn còn một số cá nhân lợi dụng việc tham quan để sơn vẽ bậy.



Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đã gửi nhiều văn bản đề nghị UBND Q.1 và TP.Thủ Đức hỗ trợ tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh khu vực, chống các hành vi sơn vẽ bậy, ăn cắp vật tư công trình cầu, vận động người dân không buôn bán lấn chiếm vỉa hè tại công trình cầu Ba Son.

Để khắc phục triệt để nạn vẽ bậy tại các cây cầu, ông Hải cho biết Sở GTVT đã giao đơn vị này làm chủ đầu tư 2 dự án.

Đầu tiên là gắn bổ sung hệ thống camera quan sát giao thông tại các vị trí dưới các dạ cầu có giao thông thủy, trong đó dưới dạ cầu Ba Son có 5 camera để theo dõi việc tàu thuyền đi lại và việc đi lại tham quan của người dân tại khu vực công viên dưới dạ cầu.

Việc này sẽ góp phần trong việc theo dõi các đối tượng xấu lợi dụng việc tham quan để sơn vẽ bậy. Việc lắp đặt dự kiến hoàn thành trong tháng 1.2024.

Ông Phạm Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP.HCM trả lời tại buổi họp báo THẢO NHÂN

Thứ 2 là dự án sửa chữa và sơn chỉnh trang, chống vẽ trên các cầu lớn. Dự án này sẽ làm trong quý 2/2024 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu tác dụng của việc sơn vẽ bậy trên cầu. "Dự án sử dụng sơn chuyên dụng chống việc sơn vẽ bậy, trường hợp nếu có sơn vẽ lên chỉ cần dùng vải lau qua là sạch", ông Hải nói.

Ông Hải cũng đề nghị địa phương tăng cường tuần tra, xử lý các đối tượng sơn vẽ bậy bằng các hình thức như phạt tiền, khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu, đồng thời khen thưởng người phát hiện hành vi sai trái. Bên cạnh đó, địa phương cũng có thể lắp các biển tuyên truyền cấm sơn bậy bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại một số vị trí trên cầu, ghi chú mức phạt nếu vi phạm.

Cầu Ba Son (Q.1, TP.HCM) liên tiếp bị vẽ bậy CHIÊU NGÔ

Liên quan đến tình trạng cầu bộ hành, hầm đi bộ biến thành nơi tụ tập hút chích, phóng uế bừa bãi, ông Hải nêu nguyên nhân chính do một số người dân thiếu ý thức, hoặc do các đối tượng sống lang thang gây ra.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và Công ty CP công trình cầu phà TP.HCM vẫn thường xuyên tuần tra phát hiện, báo chính quyền địa phương hỗ trợ xử lý các tình trạng nêu trên nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người bộ hành đi qua cầu. Tình trạng trên có cải thiện hơn so với trước đây nhưng vẫn chưa xử lý triệt để được.

Ông Hải đề xuất công an các địa phương thường xuyên kiểm tra, phát hiện xử lý đối với các đối tượng tập trung ngủ, sinh hoạt, hút chích… nếu có trong khu vực cầu, hầm đi bộ.

Ngoài ra, công an địa phương có thể bố trí các chốt an ninh trật tự, lắp đặt camera an ninh, công bố số điện thoại đường dây nóng để theo dõi, nhanh chóng xử lý tình trạng mất an ninh tại khu trật tự vực cầu, hầm đi bộ.