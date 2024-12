TP.HCM: Giá bán căn hộ tăng không tưởng

Cao hơn nhiều so với các dự án cùng khu vực

Vào ngày 1.12, Gamuda Land mở bán tiếp đợt 2 dự án Eaton Park (TP.Thủ Đức, TP.HCM) với mức giá khoảng 160 triệu đồng mỗi m2. Như vậy chỉ sau mấy tháng, mức giá mở bán đợt 2 đã tăng lên khoảng 30 triệu đồng mỗi m2 so với đợt mở bán trước đó hồi giữa năm 2024.

Theo nhiều người, dự kiến giá bán những đợt tiếp theo tại dự án này sẽ còn tăng mạnh bất chấp việc thị trường bất động sản vẫn khá ảm đạm. Bởi trước đó, tại sự kiện khởi công hồi cuối năm 2023, chủ đầu tư dự án này cho biết giá "chào sân" dự kiến tầm từ 7.000 USD/m² (tức gần 170 triệu đồng/m²). Dự án này có tên pháp lý là khu nhà ở Tâm Lực, tổng diện tích khu đất phát triển dự án là 3,77ha, quy hoạch 6 tòa tháp cao 40 tầng gồm 1.968 căn hộ cao cấp từ 1-3 phòng ngủ, 12 căn penthouse, 51 cửa hàng khối đế và 21 căn shophouse.

Mức giá mà Gamuda Land đưa ra tại dự án Eaton Park được cho là cao ngất ngưởng bởi các căn hộ cao cấp nhất xung quanh dự án này cũng chỉ "loanh quanh" mức 100-120 triệu đồng/m2 dù đã giao nhà, khách hàng đã dọn vào ở và thậm chí đã có sổ đỏ cho căn hộ, trong khi Eaton Park mới đang triển khai xây dựng phần móng.

Giá bán căn hộ tại dự án Eaton Park đợt sau cao hơn đợt trước ẢNH: MINH HẢI

Điển hình như tại dự án Lumier của Tập đoàn Masterise Homes cách dự án Eaton Park không xa, căn hộ cao cấp 2 phòng ngủ diện tích 70 m2 đã bàn giao cho khách vào ở, hiện đang được chào bán lại mức giá 7,3 tỉ đồng, tức hơn 100 triệu đồng/m2.

Hay dự án The Estella của Keppel Land (Singapore) tại TP.HCM đã bàn giao cho khách hàng vào ở, đã có sổ đỏ từng căn nhưng mức giá đưa ra khoảng 7-8 tỉ đồng (tuỳ vị trí) cho căn 3 phòng ngủ diện tích khoảng 100 m2, tức khoảng 70-80 triệu đồng/m2. Hay dự án Estella Height, một trong những dự án chung cư cao cấp bậc nhất của Keppel Land tại TP.HCM cũng đã bàn giao nhà cho khách nhưng mức giá đang chào bán trên thị trường thứ cấp khoảng 100 triệu đồng/m2.

Cảnh báo cẩn trọng

Trong vai một khách hàng muốn mua căn hộ tại chung cư Eaton Park, chúng tôi được môi giới chào mua căn hộ một phòng ngủ diện tích thông thủy 48,52m2 giá bán hơn 8,5 tỉ đồng (chưa bao gồm thuế VAT 10%). Khách hàng chỉ cần thanh toán 30%, tức khoảng 2,5 tỉ đồng đến khi nhận nhà vào cuối năm 2027. Số tiền 30% này còn được chia ra đóng làm 3 đợt. Ký hợp đồng cọc đóng đóng một đợt, đến giữa năm 2025 đóng đợt tiếp theo và đến cuối năm 2025 đóng đợt còn lại. Số tiền 70% còn lại sẽ được chủ đầu tư liên kết với ngân hàng hỗ trợ cho vay và được ân hạn gốc, lãi trong vòng 2 năm.

"Hiện nay, ngân hàng đang cho vay lãi suất 6%/năm. Trong khi chủ đầu tư ưu đãi lãi suất 7% /năm trong vòng 24 tháng. Nên 2029 mới bắt đầu thanh toán gốc và lãi. Tuy nhiên, từ thời điểm nhận nhà đến khi vay ngân hàng là 2 năm, khách hàng đã có thể khai thác cho thuê dự kiến khoảng 1.000 USD/tháng hoặc chuyển nhượng lại với thanh khoản tốt hơn", một nhân viên môi giới tại dự án tư vấn cho chúng tôi.

Giá bán một số căn hộ tại dự án Eaton Park ẢNH: ĐÌNH SƠN

Khi chúng tôi còn lững lự thì nhân viên này tư vấn thêm rằng: "Nếu anh muốn lướt sóng thì chọn tiến độ đóng 5% mỗi đợt đến khi nhận nhà. Mỗi đợt thanh toán cách nhau 6 tháng. Đóng được khoảng đợt 3, đợt 4 tức khoảng tháng 7.2025 khi chủ đầu tư bán các block cuối cùng khoảng 7.500 USD/m2. Đây là mức giá mở bán thấp nhất trong đợt cuối vì khả năng còn có thể tăng lên và khi đó anh có thể bán ra kiếm chênh lệch", vị nhân viên kinh doanh này tư vấn.

Nhiều môi giới tại dự án này còn đánh tiếng rằng, những khách hàng mua căn hộ tại dự án vào đợt đầu hồi tháng 5.2023 đến nay đã bán chênh lệch rồi, với mức chênh từ 150-200 triệu đồng tuỳ căn, trong khi khách hàng chỉ mới đóng 5% giá trị căn hộ, tức hơn 300 triệu đồng.

"Giai đoạn 2 chủ đầu tư mới bán tháp A2. Tuy nhiên, do cháy hàng nên chủ đầu tư mở bán thêm tháp A3, A4. Dù hai tháp này theo kế hoạch phải đến tháng 4.2025 mới mở bán chính thức. Do bán sớm nên giá hiện nay dự kiến rẻ hơn 10-15% so với giá bán năm sau, dự kiến khoảng 7.500 USD/m2 vào năm sau", một môi giới tên Minh cho hay.

Theo chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang, giá căn hộ thời gian gần đây mở bán tăng chóng mặt bởi tác động một phần của bảng giá đất tăng mạnh và còn có thể tăng tiếp. Trong khi đó, luật liên quan đến bất động sản không những không tăng cung mà trái lại còn làm hạn chế nguồn cung, làm cho các chủ đầu tư có dự án mở bán tăng độc quyền. Không những vậy, hiện nay nguồn cung tín dụng cho bất động sản mở, thị trường đang được chính phủ khuyến khích. Tuy nhiên khách hàng cũng cần lưu ý và tính toán thật kỹ để tránh lọt vào bẫy tài chính "ngọt", chính sách thanh toán "thơm" mà nhiều chủ đầu tư tung ra để dụ khách hàng.