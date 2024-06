TP.HCM: Cứu 5 người khỏi vụ cháy nhà 3 tầng ở Q.10

Ngày 10.6, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an Q.10 (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà 3 tầng trên đường Bắc Hải (P.15).

Thông tin ban đầu, 23 giờ 44 khuya 9.6, người dân khu vực phát hiện đám cháy xuất phát từ căn nhà 3 tầng trên đường Bắc Hải nên hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường vụ cháy CACC

Lúc này, ngọn lửa lan rộng kèm khói đen nghi ngút. Thời điểm căn nhà bị cháy, bên trong có 5 người bị mắc kẹt, trong đó có 1 trẻ 3 tháng tuổi.

Người dân ở khu vực liền kề hoảng sợ gom tài sản có giá trị tháo chạy, đồng thời báo tin cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an Q.10 phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an Q.11 và lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM điều động 12 xe chữa cháy cùng 69 chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng triển khai cứu hộ, cứu 5 nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài an toàn theo lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2.

Đám cháy được dập tắt 0 giờ 30 rạng sáng 10.6. Vụ cháy nhà không gây thương vong nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản trong gia đình.

Nguyên nhân vụ cháy nhà 3 tầng ở Q.10 đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.