TP.HCM giải thể 25 trung tâm y tế, người dân chuyển bảo hiểm y tế đi đâu?

Ngày 26.1, Bảo hiểm xã hội TP.HCM hướng dẫn chuyển đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu đối với các thẻ bảo hiểm y tế đăng ký tại 25 trung tâm y tế khu vực không giường bệnh đã giải thể.

Theo cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM, từ ngày 1.1.2026, 25 trung tâm y tế khu vực không giường bệnh tại TP.HCM chấm dứt hoạt động, đồng thời tổ chức lại 168 trạm y tế trực thuộc UBND cấp xã, phường đặc khu. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân, không để gián đoạn trong quá trình tổ chức, sắp xếp lại bộ máy y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Người dân đi khám bệnh tại Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc cũ ẢNH: DUY TÍNH

Trong giai đoạn chuyển tiếp, các trạm y tế xã, phường, đặc khu vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý và điều trị người bệnh thường xuyên, liên tục.

Bên cạnh đó, người đăng ký tại Trung tâm y tế khu vực Chợ Lớn (mã 79015) được chuyển về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện An Bình (mã 79012) và Bệnh viện Nguyễn Trãi (mã 79014) đối với các trường hợp trên 16 tuổi.

Người đăng ký tại Trung tâm y tế khu vực Hòa Hưng (mã 79027) được chuyển về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện Trưng Vương (mã 79026). Riêng đối tượng trẻ em dưới 16 tuổi chuyển về Bệnh viện Lãnh Binh Thăng (mã 79028).

Người đăng ký tại Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc (mã 79009) được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (mã 79001).

Người đăng ký tại Trung tâm y tế khu vực Cần Giờ được chuyển về Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 (mã 79831).

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế có nguyện vọng đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khác phù hợp và còn khả năng tiếp nhận, Bảo hiểm xã hội TP.HCM tạo điều kiện giải quyết đến hết ngày 31.3.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị phòng khám đa khoa, chuyên khoa thuộc trung tâm y tế khu vực đã được bàn giao về trạm y tế kể từ ngày 1.1.2026 tục tiếp nhận, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân.

Trong thời gian các trạm y tế hoàn tất thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động theo quy định, người có thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh tại các trạm y tế và các phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế khu vực cũ vẫn được hưởng chế độ và quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm y tế. Góp phần duy trì sự ổn định, liên tục trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn TP.HCM.