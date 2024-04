TP.HCM giảm số điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30.4

Ngày 26.4, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 49 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2024).



Theo đó, TP.HCM chỉ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm, thay vì 16 điểm như dự kiến cách đây 10 ngày. Trong 5 điểm, có 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 4 điểm tầm thấp. Thời gian bắn kéo dài trong 15 phút, từ 21 giờ ngày 30.4.

Cụ thể, điểm bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (P.Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức) với số lượng 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp, 10 giàn hỏa thuật.

4 điểm tầm thấp ở khu biệt thự Thảo Điền (P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức), khu đô thị Vạn Phúc (P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức), lô N4 - D6 khu công nghiệp Tây Bắc (xã Tân An Hội, H.Củ Chi) và công viên văn hóa Đầm Sen (P.3, Q.11), mỗi điểm có 90 giàn pháo hoa tầm thấp.

Đài Truyền hình TP.HCM sẽ phát sóng trực tiếp chương trình bắn pháo hoa trên kênh HTV9.

Một điểm bắn pháo hoa dọc sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức, TP.HCM) ĐỘC LẬP

UBND TP.HCM giao Công an TP.HCM phối hợp Sở GTVT tổ chức phân luồng giao thông, giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực xung quanh các điểm bắn. Công an các địa phương phối hợp bảo đảm an toàn xung quanh các khu vực và tại địa điểm tổ chức bắn pháo hoa.

Trong dịp nghỉ lễ ngày thống nhất đất nước (30.4) và ngày Quốc tế lao động (1.5) năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ở TP.HCM được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ bảy ngày 27.4 đến hết thứ tư ngày 1.5.