TP.HCM giao Đại Quang Minh trong 4 tháng phải nghiên cứu xong metro Thủ Thiêm - Long Thành

UBND TP.HCM yêu cầu phía doanh nghiệp trong thời hạn 4 tháng phải hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu.

Lãnh đạo thành phố lưu ý việc chấp thuận nêu trên chỉ nhằm mục đích cho phép nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư, không đồng nghĩa với việc chấp thuận phương thức đầu tư, giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc cam kết sử dụng kết quả nghiên cứu để triển khai dự án.

Trường hợp Báo cáo nghiên cứu khả thi không được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quá thời hạn được giao mà không hoàn thành hoặc thành phố quyết định triển khai dự án theo nguồn vốn, hình thức đầu tư khác do yêu cầu cấp bách hoặc điều kiện thực tiễn, Công ty Đại Quang Minh tự chịu toàn bộ chi phí đã thực hiện, không yêu cầu thành phố hoàn trả. Đồng thời, có trách nhiệm bàn giao đầy đủ sản phẩm nghiên cứu cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị để phục vụ công tác quản lý nhà nước, tham khảo và khai thác dữ liệu theo quy định.

UBND TP giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp, hỗ trợ Công ty Đại Quang Minh trong quá trình nghiên cứu; bảo đảm tính đồng bộ về quy hoạch, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối và vận hành hệ thống đường sắt đô thị của thành phố.

Song song, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của phương án nghiên cứu.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, theo Quyết định 2404 ngày 29.10.2025 của Thủ tướng đã được điều chỉnh thành đường sắt đô thị. Dự án đặt mục tiêu khởi công trước ngày 30.6 và đưa vào khai thác năm 2030.