TP.HCM: Giáo viên phản ứng liên kết, hiệu trưởng yêu cầu lớp trưởng thu học phí

Giáo viên không thu tiền học phí vì sợ sai quy định

Theo phản ánh của giáo viên Trường THPT Hắc Dịch, phường Tân Thành (TP.HCM), từ đầu năm học, ông Nguyễn Đức Thiện, Hiệu trưởng nhà trường, họp với các giáo viên chủ nhiệm, thông tin chọn chứng chỉ tin học quốc tế (gọi tắt là MOS) cho hoạt động dạy học 2 buổi. Ông Thiện yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm khối lớp 10 và 11 triển khai đến phụ huynh học sinh đăng ký vào mẫu đơn cho học sinh.

Giờ học môn tin học của Trường THPT Hắc Dịch ẢNH: NGUYỄN LONG

Ban đầu, có nhiều học sinh không tham gia MOS, xin được học hoặc tham gia hoạt động khác nhưng không được nhà trường đáp ứng. Hiệu trưởng trả lời với giáo viên và học sinh toàn trường trong buổi chào cờ, nếu học sinh không học MOS thì phải lên trường vào buổi chiều để ngồi đọc sách vì thời khóa biểu chia xen kẽ với các tiết chính khóa.

Sau đó, học sinh khối lớp 10 và 11 đều phải làm đơn xin đăng ký học, kể cả những lớp mà trong tổ hợp môn tự chọn chính khóa không có môn tin học.

Từ tháng 10.2025, Trường THPT Hắc Dịch đã ký hợp đồng với chi nhánh Công ty CP IIG Việt Nam để dạy MOS cho hơn 1.100 học sinh. Theo đó, nhà trường thông báo thu học phí 20.000 đồng/tiết. Để học lấy chứng chỉ MOS, học sinh phải học 54 tiết.

Cho rằng nhà trường không qua đấu thầu mà đã ký hợp đồng với công ty trên là không hợp pháp nên giáo viên chủ nhiệm và kế toán của trường không đồng ý thu tiền học sinh. Đến giữa tháng 12.2025, do chưa thu được tiền của học sinh để trả cho công ty, hiệu trưởng đã họp các lớp trưởng khối lớp 10 và 11 và yêu cầu lớp trưởng trực tiếp thu tiền, hoàn thành trong vòng một tuần.

Khi phóng viên hỏi vì sao yêu cầu lớp trưởng thu học phí với số tiền rất lớn, ông Thiện giải thích: "Gần 3 tháng mà chưa thu tiền được của học sinh trả cho công ty, trong khi giáo viên chủ nhiệm của các khối lớp không chịu thu tiền. Tôi phải làm "liều" là yêu cầu lớp trưởng thu tiền học sinh trong lớp dùm".

Theo ông Thiện, tổng số tiền mà các lớp trưởng thu của học sinh 28 lớp 10 và 11 là hơn 400 triệu đồng và đã nộp về thủ quỹ của trường. Trường cũng đã chuyển trả cho công ty.

Hiệu trưởng xin công ty thuê giáo viên của trường dạy MOS

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Thiện cho biết từ đầu năm học đã "nghiên cứu" thấy MOS phù hợp với học sinh của trường nên đã liên hệ với Công ty CP IIG Việt Nam về trường dạy.

ÔngThiện cung cấp hồ sơ trúng thầu của Công ty CP IIG Việt Nam cho PV Báo Thanh Niên ẢNH: CTV

"Tôi đã liên hệ với công ty và họ nói nếu nhà trường có từ 900 học sinh đăng ký học thì sẽ tài trợ 1 phòng vi tính gồm 45 cái. Họ tài trợ trong 3 năm và sẽ để lại cho nhà trường. Toàn trường có 28 lớp 10 và 11, với hơn 1.100 học sinh đã đăng ký học MOS. Công ty đã hợp đồng dạy và tài trợ 1 phòng vi tính với 45 máy", ông Thiện nói thêm.

Cũng theo ông Thiện, sau khi ký hợp đồng để công ty trên dạy MOS gần 3 tháng, nhà trường mới phát hiện vụ việc không tổ chức đấu thầu đơn vị dạy là không đúng quy định nên ngày 29.12.2025 đã ra thông báo mời thầu trên trang web của trường.

Sau đó, có 3 đơn vị nộp hồ sơ nhưng chỉ có Công ty CP IIG Việt Nam là đầy đủ năng lực nên Trường THPT Hắc Dịch đã ký lại hợp đồng theo quy định để công ty này dạy MOS cho học sinh.

Theo các giáo viên Trường THPT Hắc Dịch, từ khi Công ty IIG Việt Nam tổ chức dạy MOS, công ty này không có giáo viên riêng mà thuê giáo viên tin học của Trường THPT Hắc Dịch và các trường THCS trên địa bàn đến dạy.

Giải thích về việc này, ông Thiện cho biết trước khi ký hợp đồng với Công ty CP IIG Việt Nam, nhà trường đã cho giáo viên tin học đi học lấy chứng chỉ MOS.

"Khi ký hợp đồng với công ty, tôi có đặt vấn đề với họ là giáo viên của trường có chứng chỉ MOS thì có được dạy học sinh không. Công ty đã đồng ý cho 4 giáo viên tin học của trường dạy. Công ty đã ký hợp đồng thuê giáo viên của trường để dạy cho học sinh. Họ trả cho giáo viên 150.000 đồng/tiết học", thầy Thiện nói.

Ông Thiện cũng khẳng định, qua học kỳ 2, còn 23/28 lớp 10 và 11 đăng ký học MOS, giảm 5 lớp. "Học sinh nào không muốn học nữa thì báo giáo viên chủ nhiệm để chuyển về nhà trường xóa tên điểm danh trên hệ thống. Nhà trường không ép buộc học sinh học MOS chỉ khuyến khích các em đã học MOS 24 tiết rồi thì nên tiếp tục học để lấy chứng chỉ này", ông Thiện nói.