TP.HCM gỡ vướng tách thửa đất hỗn hợp

Theo đó, đối với trường hợp sử dụng đất hỗn hợp, người dân được quyền lựa chọn thửa đất (đất ở hay đất nông nghiệp) để đề nghị tách thửa. Cơ quan chức năng chỉ xét bảo đảm diện tích tối thiểu đối với phần diện tích mà người dân đề nghị tách do có hình thành thửa đất mới.

Đối với phần thửa đất còn lại mà người dân không đề nghị tách, cơ quan nhà nước không phải xem xét điều kiện này. Chỉ trong trường hợp người dân yêu cầu tách cho cả phần đất ở và đất nông nghiệp, cơ quan chức năng mới phải xem xét bảo đảm diện tích tối thiểu đối với từng loại đất theo quy định.

Cụ thể, nếu người dân chỉ muốn tách phần đất ở thì cơ quan chức năng chỉ xét điều kiện tách thửa đối với đất ở (diện tích tối thiểu để được tách thửa từ 36 - 100 m2 tùy khu vực theo Quyết định 67/2026), phần đất nông nghiệp còn lại không xét.

Trong khi đó, nếu chỉ muốn tách phần đất nông nghiệp, cơ quan chức năng chỉ xét điều kiện tách thửa đối với đất nông nghiệp (hạn mức tối thiểu để tách thửa là 500 m2 đất hằng năm, 1000 m2 đất lâu năm).

Chỉ khi nào người dân muốn tách cả hai cùng lúc thì mới phải xét đủ điều kiện tách thửa của cả hai loại đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM có hướng dẫn gỡ vướng cho tách thửa đối với đất hỗn hợp xen kẽ trong khu dân cư hiện hữu ẢNH: ĐÌNH SƠN

Động thái tháo gỡ này được Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đưa ra sau khi có phản ánh từ người dân cho biết, khi thụ lý hồ sơ thửa đất hỗn hợp của người dân, cán bộ địa phương không căn cứ vào loại đất chính là đất ở để xét duyệt điều kiện tách. Thay vào đó, người dân bị buộc phần đất nông nghiệp đính kèm trên cả thửa tách ra và thửa còn lại đều phải đạt hạn mức tối thiểu, dao động từ 500 m2 đến 1.000 m2.

Thực tế, trên 90% thửa đất tại các khu dân cư hiện hữu ở Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là đất hỗn hợp, trong đó phần đất nông nghiệp xen kẽ thường chỉ từ vài chục đến vài trăm mét vuông. Việc áp dụng máy móc quy định này đã đẩy người dân vào bế tắc tài chính, bởi khi đó cách duy nhất để tách được thửa là họ phải đóng tiền để chuyển mục đích sử dụng toàn bộ phần đất nông nghiệp sang đất ở.

Hệ quả kéo theo là hơn 90% hồ sơ tách thửa đất ở có đất nông nghiệp xen cài bị "đóng băng" tại các địa phương. Điều này vô hình trung tước đi quyền hợp pháp của người dân khi có nhu cầu tách thửa chính đáng để chia tài sản, tặng cho con cái hoặc chuyển nhượng.