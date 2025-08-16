TP.HCM, Hà Nội kẹt xe top châu Á - Cần tìm giải pháp cho 'đường khó'?

Kẹt xe - "nỗi đau" chưa có hồi kết

Hà Nội, TP.HCM hay Cần Thơ - những khu vực dân cư đông đúc tại Việt Nam đều đối mặt với tình trạng giao thông quá tải, hạ tầng chưa theo kịp tốc độ phát triển. Mỗi giờ cao điểm, người dân phải nhích từng chút giữa biển phương tiện. Đây không chỉ là nỗi khổ thường nhật, mà còn là một "đường khó" đúng nghĩa - nơi mỗi cú nhích ga, mỗi lần phanh gấp đều khiến người lái và động cơ cùng mệt mỏi.

Kẹt xe nối dài hàng giờ ở thành phố lớn, trở thành "chuyện thường ngày"

Thêm vào đó, nhiều tuyến đường trong nội đô xuất hiện dày đặc đèn đỏ, buộc xe phải "nhấp - nhả" ga phanh chỉ trong vài trăm mét di chuyển.

Trời mưa càng khiến kẹt xe thêm trầm trọng, xe sốc, máy nóng, dễ xuống cấp

Ở những điểm nóng giao thông, việc "nhấp ga - rà phanh" xảy ra hàng trăm lần mỗi ngày. Điều này không chỉ khiến người lái mệt mỏi mà còn âm thầm bào mòn động cơ. Trái với quan niệm phổ biến rằng xe chỉ nhanh hỏng khi chạy tốc độ cao trên đường trường, thực tế cho thấy việc vận hành kiểu dừng - chạy liên tục trong điều kiện tắc nghẽn mới là "kẻ giấu mặt" gây hao mòn máy nặng nề hơn cả.

Theo chuyên gia kỹ thuật, những hành vi nhỏ như chờ đèn đỏ, tấp vào lề, tăng - giảm ga đột ngột khiến các chi tiết như xi-lanh, trục cam, xu-páp bị mài mòn nhanh chóng.

Anh Minh Tuấn - nhân viên văn phòng tại Bình Thạnh (TP.HCM) chia sẻ: "Tôi thường đi làm lúc hơn 7h sáng, qua đoạn Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên Phủ là kiểu gì cũng kẹt. Có hôm trời nắng gắt, xe đứng giữa ngã tư mà máy giật cục vì quá nóng".

Chị Phương Anh (Q.Đống Đa, Hà Nội), đưa con đi học bằng ô tô, cho biết: "Sáng nào đi đường Láng giờ cao điểm cũng tắc đường triền miên. Xe mới đi được một năm mà đã phải bảo dưỡng sớm vì động cơ nóng nhanh, tiếng máy lớn hơn bình thường".

Không khí ngột ngạt, đường sá tắc nghẽn, nhịp vận hành giật cục, tất cả tạo nên môi trường vận hành khắc nghiệt. Xe vừa tốn xăng vừa giảm tuổi thọ máy, suy yếu khả năng tăng tốc và dễ hư hỏng bất ngờ nếu không được chăm sóc đúng cách. Khi bài toán hạ tầng chưa thể giải ngay, thì chọn đúng dầu nhớt là một trong những cách bảo vệ xe hiệu quả nhất.

Đường khó có Shell City

Giữa muôn vàn thử thách từ giao thông, người dùng xe không thể trông đợi vào dầu nhớt phổ thông. Họ cần một giải pháp được thiết kế riêng cho những cung đường di chuyển nhiều áp lực - và đó là lý do bộ đôi Shell Advance City và Shell Helix City ra đời, như một lời đáp trọn vẹn cho điều kiện vận hành phức tạp hiện nay.

Bộ đôi Giải pháp bảo vệ động cơ liên tục toàn diện trên "đường khó" từ Shell - Nhà cung cấp dầu nhờn số 1 thế giới*

Shell Advance City dầu nhớt xe máy dành cho "đường khó" trong thành phố. Đây là dòng dầu nhớt tổng hợp toàn phần cao cấp, đáp ứng chuẩn API SP mới nhất, mang đến khả năng bảo vệ chống mài mòn vượt trội hơn 36% so với tiêu chuẩn công nghiệp. Dù trải qua tới 354 lần chạy - dừng liên tiếp, dầu vẫn giữ độ phản hồi động cơ và động cơ vẫn được bảo vệ gần như mới, không bị mài mòn đáng kể, một điểm cộng cực kỳ quan trọng trong điều kiện tắc đường liên tục tại các thành phố lớn.

Shell Advance City giúp bảo vệ liên tục toàn diện cho "xế yêu"

Ngoài ra, Shell Advance City có khả năng làm sạch pít-tông tốt hơn 49%, giảm ma sát và tiết kiệm nhiên liệu đến 20%. Với công nghệ Shell PurePlus độc quyền - chiết xuất từ khí tự nhiên tinh khiết đến 99,5%, dòng nhớt này giúp bảo vệ vượt trội và hiệu suất tối đa.

Thử nghiệm thực tế cũng cho thấy, động cơ vẫn phản ứng linh hoạt kể cả sau 354 lần dừng - chạy trên đường phố đông đúc và bảo vệ chống mài mòn động cơ tốt hơn 36% so với giới hạn tiêu chuẩn công nghiệp. Hiện Shell Advance City có hai phiên bản 10W-30 và 10W-40, phù hợp cho cả xe tay ga và xe số - những dòng xe phổ biến nhất tại Việt Nam.

Shell Helix City 5W-30 - tiêu chuẩn API SP mang lại hiệu suất tối ưu cho "xế cưng"

Đối với ô tô, Shell Helix City được coi là giải pháp lý tưởng giúp bảo vệ động cơ liên tục ngay từ khi khởi động. Là sản phẩm dầu nhớt tổng hợp toàn phần cao cấp với cấp nhớt 5W-30, Shell Helix City mang lại khả năng bảo vệ Start-Stop, đáp ứng chính xác điều kiện vận hành tại những khu vực có mật độ giao thông cao - nơi các dòng xe thường xuyên phải khởi động, chạy - dừng lại liên tục giữa những cung đường kẹt xe.

Với công nghệ Active Seal Conditioning, Shell Helix City giúp phục hồi gioăng - phớt, hạn chế rò rỉ dầu - một vấn đề phổ biến ở các xe vận hành trong môi trường khắc nghiệt và di chuyển đường dài. Sản phẩm đáp ứng chuẩn API SP và ILSAC GF-6A, đặc biệt phù hợp với động cơ tăng áp và nhu cầu tiết kiệm nhiên liệu. Shell Helix City hiện có hai dung tích 1L và 4L, linh hoạt cho cả thay định kỳ lẫn bổ sung tức thời.

Shell không chỉ bán dầu nhớt mà đang kiến tạo một giải pháp bảo vệ toàn diện cho hành trình di chuyển thường ngày đầy thách thức. Từ xe máy đến ôtô, từ khởi động nhẹ nhàng đến vận hành bền bỉ, các dòng sản phẩm của Shell mang đến sự an tâm trên từng nhịp nhả ga. Với hơn 18 năm liên tiếp giữ vị trí nhà cung cấp dầu nhờn thành phẩm số 1 thế giới*, Shell là lựa chọn "bảo vệ liên tục toàn diện" của hàng triệu người dùng trên toàn cầu.

*Theo báo cáo Ngành Dầu Nhớt Toàn Cầu: Phân tích và Đánh giá Thị trường năm 2023 của Kline & Company