TP.HCM hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà cho người dân Cần Giờ

Ngày 2.3, tại xã Long Hòa (H.Cần Giờ), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân và tuyên truyền về tình hình biên giới, biển đảo.

Ngày hội nhằm nâng cao nhận thức trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố.

Đây cũng là dịp để tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới biển H.Cần Giờ; tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối để góp phần thúc đẩy tình đoàn kết quân dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao kinh phí hỗ trợ cho Bộ đội Biên phòng TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Trong cuộc sống, người dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại biên giới biển H.Cần Giờ đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Năm 2024, tăng trưởng tổng giá trị sản xuất của H.Cần Giờ đạt 19,8%, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 666 tỉ đồng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" được triển khai thực hiện toàn diện; với nhiều mô hình thiết thực như duy trì hoạt động hiệu quả 23 tổ tự quản an ninh trật tự, 15 tổ tàu thuyền tự quản an toàn, 5 bến đò tự quản an toàn với 392 thành viên.

Các đơn vị bộ đội biên phòng khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố, phát huy tốt vai trò tham mưu giúp chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Biên phòng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao kinh phí sửa chữa nhà cho người dân H.Cần Giờ ẢNH: THÚY LIỄU

Tại ngày hội, ban tổ chức đã trao tặng kinh phí xây dựng một số hạng mục: cột mốc Trường Sa; cột mốc biên giới; hậu cảnh phù điêu thuộc Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tại TP.HCM tại Hải đội 2; hỗ trợ kinh phí sửa chữa 8 căn nhà tại H.Cần Giờ; hỗ trợ 43 phương tiện sinh kế cho các hộ dân, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 51 suất học bổng cho các em học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường"… Tổng kinh phí ước tính hơn 2,1 tỉ đồng.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, những hoạt động hỗ trợ ngày hôm nay góp phần truyền tải thông tin vai trò của Mặt trận Tổ quốc thực hiện đồng bộ 3 chính sách: đối với người có công, an sinh xã hội và bảo trợ xã hội; thông qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông Lộc, nhiệm vụ biên phòng tại TP.HCM rất đặc biệt. Nơi nào có biên phòng thì nơi đó là thế trận biên phòng gắn liền với thế trận quốc phòng toàn dân, gắn liền với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, vùng biên giới, phòng thủ dân sự, phòng chống, ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai, thảm họa biến đổi khí hậu, dịch bệnh, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thắp hương mộ các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác ẢNH: THUÝ LIỄU

Do đó, những hoạt động của Ngày hội Biên phòng toàn dân vừa phát huy vai trò của người dân trong thực hiện nền biên phòng toàn dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, toàn diện và rộng khắp, vừa thể hiện vai trò của Mặt trận Tổ quốc với lực lượng vũ trang, trong đó có bộ đội biên phòng.

Cũng trong sáng cùng ngày, đoàn đại biểu đã đến viếng, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác; Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ chiến khu Rừng Sác.

Đoàn đại biểu mặc niệm tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ chiến khu Rừng Sác ẢNH: THÚY LIỄU

Đồng thời, nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2025), 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2025) và kỷ niệm 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8.3.1910 - 8.3.2025), ban tổ chức còn tổ chức giao lưu gần 130 cán bộ nữ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và cán bộ, chiến sĩ biên phòng và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.