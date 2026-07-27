TP.HCM: Khai giảng lớp tập huấn kỹ năng báo chí số cho 27 nhà báo Campuchia

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thông tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Campuchia trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ toàn cầu.

Phát biểu khai giảng, ông Đặng Khắc Lợi, Phó cục trưởng Cục Báo chí (Bộ VH-TT-DL Việt Nam) cho biết, sự hợp tác trong lĩnh vực thông tin giữa Bộ VH-TT-DL Việt Nam và Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc tăng cường hỗ trợ đào tạo cho các nhà báo Campuchia là một trong những nội dung quan trọng và nổi bật trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian qua.

"Chúng tôi tin tưởng rằng chương trình sẽ tiếp tục góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa lĩnh vực báo chí và truyền thông hai nước, đồng thời tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Campuchia." ông Lợi chia sẻ.

Trong thời gian tập huấn, các nhà báo Campuchia được tiếp cận với nhiều chuyên đề thực tiễn ẢNH: NGUYỄN ANH

Trong thời gian tập huấn, các nhà báo Campuchia được tiếp cận với nhiều chuyên đề thực tiễn như: Kỹ năng tác nghiệp đa phương tiện - di động; báo chí dữ liệu; an toàn thông tin và bảo mật số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo; khai thác thông tin từ nguồn mở; xác thực thông tin và chống tin giả.

Đại diện cho đoàn đại biểu học viên, ông Sophea, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Thông tin Campuchia, bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao tính thực tiễn của chương trình đào tạo do phía Việt Nam tổ chức.

"Tôi nghĩ đây là một nội dung rất thiết thực vì nó giúp cho các cán bộ, nhà báo ở Campuchia có thể nâng cao khả năng nghiệp vụ trong thời đại hiện nay. Cách mà chúng ta có thể sản xuất, viết tin bài ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu nhưng mà vẫn thu hút được đọc giả." ông Sophea khẳng định.

27 nhà báo Campuchia tham dự lớp tập huấn với chủ đề "Kỹ năng tác nghiệp thông minh trong kỷ nguyên số" ẢNH: NGUYỄN ANH

Trong 4 ngày diễn ra khóa đào tạo, bên cạnh các buổi học lý thuyết, đoàn 27 nhà báo Campuchia cũng sẽ có một buổi đi thực tế. Các giảng viên và học viên sẽ cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm liên quan tới kỹ năng tác nghiệp báo chí trong kỷ nguyên số.



