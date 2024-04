TP.HCM khai mạc Tháng công nhân lần thứ 16

Tháng công nhân là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024), 138 năm ngày Quốc tế Lao động 1.5, gắn với các hoạt động đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn TP.HCM và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào cuộc sống.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, cho biết: "Năm 2024 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, là động lực, tiền đề đánh dấu bước phát triển của phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn TP.HCM trong giai đoạn mới. Công đoàn sẽ tập trung tuyên truyền, vận động kết nạp người lao động và tổ chức công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, quyết tâm hành động đưa nghị quyết đại hội công đoàn vào cuộc sống, hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam".

Ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, phát biểu khai mạc tháng công nhân lần thứ 16

THÚY LIỄU

Các hoạt động trong tháng công nhân 2024 diễn ra với nhiều hoạt động đa dạng, ôn lại giá trị truyền thống lịch sử của giai cấp công nhân; tôn vinh, tuyên dương những giá trị đóng góp tích cực của công nhân lao động; hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ đối thoại; chăm lo, động viên người lao động; đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh...

Tại lễ khai mạc, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã thực hiện ký kết ghi nhớ với Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM trong việc phối hợp chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động sử dụng hàng tiêu dùng với giá ưu đãi.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM, trao quà tặng công nhân khó khăn tại lễ khai mạc tháng công nhân 2024

Dịp này, Liên đoàn Lao động TP.HCM phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động do TP.HCM và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Hội thi giúp cán bộ, đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời chấp hành nghiêm quy định an toàn trong lao động sản xuất, phòng tránh tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong quá trình làm việc.

Hội thi được tổ chức thành 2 đợt (đợt 1, từ 9 giờ ngày 27.4 - hết ngày 8.5 và đợt 2 từ 9 giờ ngày 13.5 - hết ngày 19.5). Mỗi đợt thi, người tham gia được thi 2 lượt. Mỗi lượt trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và dự kiến trao 144 giải cá nhân, 10 giải tập thể.