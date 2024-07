Theo báo cáo của CBRE, trong 2 quý đầu năm 2024, TP.HCM chỉ có khoảng 2.000 căn hộ chào bán mới. Trong đó quý 1 có khoảng 500 căn, quý 2 có thêm gần 1.200 căn hộ nằm tại khu đông và khu nam thành phố.

Hầu hết các căn hộ được chào bán trong nửa đầu năm là từ các dự án cũ chào bán giai đoạn tiếp theo, chỉ có 2 dự án hoàn toàn mới là The Aurora ở khu Phú Mỹ Hưng và dự án Eaton Park ở quận 2.

TP.HCM khan hiếm nguồn cung căn hộ quý 3/2024 THẢO NHÂN

Theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, do nguồn cung căn hộ khan hiếm, nên số lượng bán ra không cao. Trong 6 tháng qua, có khoảng 1.700 căn hộ được tiêu thụ ở TP.HCM. Nếu chúng ta so sánh về khả năng hấp thụ và số lượng căn hộ bán được, thì số căn hộ bán ra rất ít so với những năm trước đó và so với tiềm năng thị trường TP.HCM.

Về triển vọng giá bán chung cư, CBRE cho biết tại TP.HCM giá căn hộ sơ cấp tăng nhẹ khoảng 3% theo quý và 6% theo năm, đạt trên 63 triệu/m2. Trong quý 2/2024, hơn 70% nguồn cung mở bán mới nằm ở vị trí gần trung tâm và chào bán với mức giá sơ cấp cao gấp 2 - 3 lần mức giá trung bình trên thị trường.

Tại khu đông thành phố, một dự án chung cư hạng sang ghi nhận bán hết các căn còn lại trong giai đoạn cuối với giá bình quân 170 triệu đồng/m2 trong ngày mở bán và một dự án chung cư cao cấp tiệm cận hạng sang mở bán cùng tháng cũng ghi nhận bán được hơn 70% trên số căn mở bán với giá bán bình quân khoảng 130 triệu đồng/m2. Mức giá này chưa bao gồm VAT, phí bảo trì và các ưu đãi.

Do chi phí phát triển dự án bị đẩy lên cao dẫn đến hầu hết sản phẩm đưa ra thị trường chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang. Phân khúc tầm trung không có nguồn cung dẫn đến khan hiếm, khách hàng có nhu cầu nhà ở rất lớn nhưng họ không biết mua gì, mua ở đâu và tìm ở đâu để mua với giá hợp lý.

Với đà tăng giá trên thị trường sơ cấp, cùng với các dự án điều chỉnh giá bán sơ cấp cao hơn giá chào bán các giai đoạn trước, thị trường giá thứ cấp tại TP.HCM cũng ghi nhận tăng 4% theo quý và 3% theo năm. Các khu vực xa trung tâm ghi nhận tình trạng cắt lỗ thời gian trước cũng ghi nhận giá thứ cấp chào bán tăng 2-3%.

Theo bà Dương Thùy Dung, trong nửa cuối năm 2024, những dấu hiệu phục hồi của kinh tế Việt Nam và nỗ lực đưa các luật sửa đổi mới như luật Nhà ở, luật Kinh doanh Bất động sản, luật Đất đai sớm đi vào hiệu lực từ tháng 8.2024 sẽ góp phần củng cố tâm lý của nhà đầu tư và khơi thông các vướng mắc về mặt pháp lý. Tuy nhiên, các chính sách vẫn luôn có độ trễ nhất định. Do đó, năm 2025 sẽ chứng kiến sự phục hồi rõ nét hơn của thị trường nhà ở, về cả nguồn cung, chất lượng sản phẩm và mức giá bán.