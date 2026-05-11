TP.HCM khảo sát năng lực tiếng Anh của giáo viên ở 3 khu vực

Biểu đồ thống kê kết quả khảo sát tiếng Anh giáo viên toàn TP.HCM năm ngoái ẢNH: SỞ GD-ĐT

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, căn cứ công văn của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Bộ GD-ĐT về việc rà soát năng lực tiếng Anh đối với giáo viên trên toàn quốc, UBND 168 phường, xã, đặc khu, các trường mầm non, phổ thông tổ chức cho giáo viên (trừ giáo viên dạy tiếng Anh) rà soát, tự đánh giá năng lực tiếng Anh thực tế thời điểm hiện tại theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam.

Bên cạnh đó là khảo sát nhu cầu bồi dưỡng về năng lực tiếng Anh, các năng lực khác để cơ quan quản lý giáo dục các cấp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp nhằm triển khai nhiệm vụ giảng dạy, tổ chức các hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh trong nhà trường.

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM trở thành siêu đô thị với quy mô trường, lớp, học sinh, giáo viên lớn nhất cả nước. Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM hiện có hơn 110.000 giáo viên, TP.HCM cũ có 80.612 giáo viên. Trong đó có 26.889 giáo viên mầm non; 23.155 giáo viên tiểu học, 18.125 giáo viên THCS và 12.442 giáo viên THPT.

Còn Bình Dương có khoảng 16.000 giáo viên trong đó có 14.883 người và cán bộ quản lý là 1.048 người… Tương tự Bà Rịa - Vũng Tàu trước đó có khoảng hơn 16.000 giáo viên các cấp.

Trước khi sáp nhập, vào tháng 5.2025, Sở GD-ĐT TP.HCM (khu vực 1) đã khảo sát và công bố số liệu thống kê về kết quả khảo sát năng lực tiếng Anh của cán bộ quản lý, giáo viên từ tiểu học đến THPT công lập.

Theo đó, đã có 50.278 giáo viên (tiểu học có 22.284 giáo viên, THCS là 10.088 và THPT là 8.229) tham gia thực hiện bài khảo sát trực tuyến theo dạng trắc nghiệm khách quan, thời lượng 90 phút từ ngày 23 đến 29.4.

Cũng theo thống kê số liệu của Sở GD-ĐT TP.HCM thời điểm đó, trong số 50.278 giáo viên có 4.721 giáo viên tiếng Anh và 45.557 giáo viên các môn học khác.

Những giáo viên nói trên đã thực hiện bài khảo sát năng lực tiếng Anh có nội dung được thiết kế và chuẩn hóa bởi Cambridge Assessment English, bảo đảm tính khách quan, khoa học và độ tin cậy cao trong việc đánh giá trình độ tiếng Anh. Bài khảo sát bao gồm các kỹ năng nghe, đọc và viết nhằm đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu chuẩn châu Âu CEFR (từ A1 đến C2).

Kết quả thống kê trong tổng số 50.278 giáo viên thực hiện bài khảo sát thì có 9,45% đạt trình độ A1; A2 là 11,35%; B1 là 35,09%; B2 là 13,63%; C1 là 3,69%; C2 là 0,29% và các trình độ khác là 26,5%.

Học sinh TP.HCM trong giờ học tiếng Anh ảnh: Nhật Thịnh

Nếu tính riêng từng cấp học, kết quả cho thấy:

Tiểu học với 22.284 giáo viên thực hiện bài khảo sát, có 9,95% đạt trình độ A1; A2 là 11,85%; B1 là 34,46%; B2 là 13,43%; C1 là 1,91%; C2 là 0,17%...

Cấp THCS với 10.088 giáo viên tham gia khảo sát, có 9,94% giáo viên đạt trình độ A1; A2 là 12,05%; B1 là 34,57%; B2 là 14,24%; C1 là 3,14%; C2 là 0,22%...

Cấp THPT với 8.229 giáo viên tham gia, kết quả thống kê có 7,23% giáo viên đạt trình độ A1; A2 là 8,7%; B1 là 34,74%; B2 là 12,91%; C1 là 9,27%; C2 là 0,71%...

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết mục đích cốt lõi của việc khảo sát là đánh giá thực trạng, không phải kiểm tra trình độ cá nhân. Kỳ khảo sát này được thực hiện nhằm đánh giá một cách tổng thể bức tranh chung về năng lực tiếng Anh của đội ngũ giáo viên toàn ngành. Kết quả khảo sát là dữ liệu đầu vào quan trọng và cần thiết để TP.HCM có cái nhìn thực tế, khoa học về hiện trạng.

Việc khảo sát có ý nghĩa quan trọng bởi sẽ là nền tảng để TP xây dựng kế hoạch phát triển. Dữ liệu thu thập được sẽ là cơ sở để xây dựng Đề án "Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học", một mục tiêu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế.

Từ kết quả tổng thể, Sở GD-ĐT sẽ tính toán, xây dựng kế hoạch và lộ trình bồi dưỡng, hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ một cách phù hợp, hiệu quả và khả thi, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo Kết luận 91-KL/TW.