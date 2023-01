TP.HCM không có người tử vong, bị thương do cháy nổ trong 6 ngày Tết Nguyên đán

Ngày 30.1, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) - Công an TP.HCM cho biết, trong 6 ngày nghỉ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 từ ngày 21 - 26.1 (tức từ 30 tháng chạp đến mùng 5 tết) trên địa bàn TP.HCM xảy ra tổng cộng 26 vụ cháy nhỏ, may mắn không có người tử vong, cũng không có người bị thương.

Trong số đó, có 3 vụ cháy nhỏ thiệt hại không đáng kể, thiệt hại tài sản gần 2 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 23 vụ cháy thuộc diện không phải thống kê. Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã xử lý 5 vụ, các lực lượng tại chỗ (người dân, dân phòng) xử lý 18 vụ.

Cháy chung cư ở Q.6 (TP.HCM) vào chiều 29.1 C.T.V.

Trong 6 ngày nghỉ tết, PC07 tiếp nhận và xử lý 3 vụ tai nạn, sự cố cần tổ chức cứu nạn cứu hộ. PC07 Công an TP.HCM cũng đã điều động các đơn vị liên quan trực tiếp phối hợp xử lý, tìm được 3 thi thể nạn nhân, đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

Trong thời gian này, Tổng đài 114 (thuộc PC07) đã tiếp nhận, xử lý khoảng 4.300 cuộc gọi, thông tin phản ánh liên quan đến PCCC, trật tự xã hội. PC07 cũng đã phát đi 22 tin cảnh báo cháy, nổ qua ứng dụng Help 114.

Trong 6 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, PC07 đã chủ động tham mưu Công an TP.HCM, chỉ đạo cơ quan công an các địa phương tăng cường triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở trọng điểm, các cơ sở có nguy cơ cao về cháy, nổ... trên địa bàn.

