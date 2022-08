TP.HCM: Không có tiền tiêu xài, hai thiếu niên rủ nhau đi cướp giật tài sản

Ngày 23.8, TAND Q.Bình Tân (TP.HCM) xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần An (18 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) 4 năm 6 tháng tù, bị cáo K.Q.A 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "cướp giật tài sản".

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 20.12.2021, Nguyễn Trần An (thời điểm phạm tội 17 tuổi) rủ K.Q.A (thời điểm này 14 tuổi) đi cướp giật tài sản. Sau đó, An điều khiển xe máy chở Q.A lưu thông trên nhiều tuyến đường để tìm "con mồi".

Khi đến đường số 2 (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) thì phát hiện em P.B.C.D (15 tuổi) đang ngồi sau xe đạp điện do bạn chở, trên tay đang sử dụng điện thoại nên lọt vào tầm ngắm.





An chở Q.A áp sát xe của bị hại để giật chiếc điện thoại trên tay em D. rồi tăng ga bỏ chạy. Khi đến đường CN1 (P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú) thì cả 2 bị ngã xe bèn bỏ xe chạy bộ, nhưng đi được một đoạn thì cả 2 bị người dân khống chế rồi đưa về trụ sở Công an P.Bình Hưng Hòa làm việc.

Tại phiên tòa, An khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nhưng không kiếm được việc do dịch Covid-19 nên rủ rê Q.A đi cướp giật tài sản.

Trên cơ sở lời khai và chứng cứ, HĐXX nhận định, đây là vụ án do Nguyễn Trần An cầm đầu với vai trò là chủ mưu, bị cáo Q.A là đồng phạm. Trước đó, bị cáo An từng bị TAND Q.Thủ Đức cũ xử phạt 1 năm tù về tội "cướp giật tài sản" vừa chấp hành xong ngày 2.2.2021 nhưng bị cáo An không hối cải mà tiếp tục phạm tội lần thứ 2. Do đó, HĐXX tuyên mức án trên để xử lý nghiêm, giáo dục và răn đe.