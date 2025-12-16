Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM không đồng ý cho xe gom rác vào nội đô giờ cao điểm

Hà Mai
16/12/2025 07:23 GMT+7

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đề xuất giảm khung giờ cấm đối với các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố, song Sở Xây dựng không đồng ý.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, từ 1.12, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (xã Hưng Long) chỉ tiếp nhận rác trong khung giờ từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, thay vì hoạt động cả ngày như trước đây.

TP.HCM không đồng ý cho xe gom rác vào nội đô giờ cao điểm- Ảnh 1.

Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng việc giảm khung giờ cấm xe rác trong nội đô có nguy cơ gây ùn tắc, tai nạn và mất an toàn giao thông

ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Các khu vực trung tâm như quận 1, 3 (cũ) cần thu gom liên tục để tránh tồn đọng rác từ chợ, cơ sở kinh doanh. Khi Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước ngừng nhận rác ban ngày, việc thu gom có nguy cơ bị gián đoạn do vướng giờ cấm xe, dẫn đến ứ đọng trong nội đô.

Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giảm khung giờ cấm xe trong khu vực nội đô xuống còn 7 giờ 30 - 9 giờ (thay vì 6 giờ - 9 giờ) và 16 giờ - 17 giờ 30 (thay vì 16 giờ - 20 giờ) như hiện nay. Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo xe rác có thêm khoảng 1,5 giờ trước và sau thời điểm ra, vào các khu liên hợp xử lý chất thải để kịp vận chuyển rác.

Tuy nhiên, trong văn bản phản hồi, Sở Xây dựng cho biết: Qua ghi nhận thực tế, trong các khung giờ cao điểm sáng (từ 6 - 9 giờ) và chiều (từ 16 - 19 giờ), mật độ phương tiện tại khu vực nội đô và các trục giao thông cửa ngõ luôn ở mức rất cao, thường xuyên xảy ra ùn ứ kéo dài.

Do đó, việc giảm khung giờ cấm đối với xe vận chuyển rác sinh hoạt theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM sẽ làm gia tăng áp lực lên hệ thống giao thông đô thị, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc, tai nạn và mất an toàn giao thông. Quan điểm của Sở Xây dựng cũng trùng với ý kiến đánh giá của Công an TP.HCM.

Tin liên quan

TP.HCM lại 'nóng' chuyện kẹt xe

Tình trạng kẹt xe được chọn là vấn đề "nóng" đưa ra chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM sắp tới.

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM xe gom rác kẹt xe
