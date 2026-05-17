TP.HCM không ‘nhồi cao ốc vào nội đô’, Hà Nội thì sao?

Chính quyền TP.HCM cho biết đang nghiên cứu điều chỉnh cấu trúc đô thị theo hướng giãn dân ra vùng ven. Chủ trương thành phố sẽ không xây mới chung cư cao tầng ở trung tâm, ưu tiên quỹ đất lớn cho công viên, không gian công cộng để giảm áp lực hạ tầng.

Ngoài việc hạn chế cao ốc ở khu vực lõi đô thị, TP.HCM cũng nghiên cứu mô hình nhà ở thương mại giá hợp lý tại các khu vực xa trung tâm. Đây không phải nhà ở xã hội hay nhà ở thuê mua, nhưng sẽ có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của một bộ phận người dân.

Cảnh ùn tắc thường xuyên trên trục đường Nguyễn Trãi ẢNH: T.N

Đầu tháng 1, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2030. Nghị quyết xác định kiểm soát phát triển nhà ở tại khu vực nội đô lịch sử. Mục tiêu là hạn chế gia tăng dân số, giảm áp lực quá tải hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, từng bước cải thiện chất lượng không gian đô thị khu vực lõi.

Việc hạn chế tối đa xây chung cư mới trong nội đô là điều cần thiết và cũng là xu hướng chung của nhiều thành phố phát triển trên thế giới. Song trên thực tế, nhiều chung cư cao tầng đang tiếp tục được "nhồi" vào khu vực trung tâm trong Vành đai 3 Hà Nội.

Theo KTS Trần Huy Ánh, Ủyy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, có nhiều bất cập trong quy hoạch đang bị các nhóm kinh doanh bất động sản "trục lợi thông tin". Ông cho rằng, chủ trương tái thiết thành phố, giải tỏa một số khu vực để phục vụ các dự án hạ tầng, không hoàn toàn là việc di dân vùng lõi ra vùng ven, như cách “tung tin” của nhiều “cò đất” để đẩy giá chung cư trung tâm cũng như vùng ven tăng lên.

“Quy hoạch Hà Nội 100 năm có rất nhiều vấn đề quan trọng khác như mở rộng không gian kết nối giữa các tỉnh, các vùng thì không được đề cập nhiều. Trong khi những điểm liên quan đến bất động sản như 9 trục, 9 cực, đa tầng, đa lớp lại được nhắc đến quá nhiều, khiến ngay cả người dân có đất có nhà sổ đỏ cũng hoang mang”, ông nêu.

Giá cao chót vót nhờ vị trí 'độc quyền tự nhiên'

Trên thực tế, việc hạn chế phát triển chung cư cao tầng tại khu vực nội đô vô hình trung lại khiến các dự án đang được xây dựng trong khu vực Vành đai 3 thành “hàng hiếm”, với lợi thế độc quyền tự nhiên về vị trí tạo hiệu ứng khan hàng, giá cao. Đây là lý do ngay khi xuất hiện thông tin dự án Masterise Cao Xà Lá sắp mở bán, các sàn và môi giới độc quyền đều quảng bá vị trí đắc địa cuối cùng của thủ đô trong Vành đai 3.

Mặt bằng giá chung cư trong khu vực Vành đai 3 trở vào đều đã ở mức trên 100 - 120 triệu đồng/m2, song các dự án mới như Cao Xà Lá, mức giá thậm chí 150 - 180 triệu đồng/m2 (thông thủy).

Tuy nhiên, đây có phải vị thế thực sự đắc địa và liệu việc “nhồi” tiếp cao ốc vào nội đô có đi ngược lại những chủ trương kéo giãn dân khỏi nội đô?

Thêm 9 tòa cao tầng khiến áp lực hạ tầng trục Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở căng thẳng hơn ẢNH: M.H

Trục đường Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở, một trong những điểm đen ùn tắc của thủ đô sắp tới sẽ tiếp tục được nhồi thêm khu đô thị phức hợp với 9 tòa chung cư cao tầng, dự kiến 35 - 46 tầng. Đây là khu vực trước đây thuộc 3 nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá (gọi tắt là Cao Xà Lá).

Việc Hà Nội di dời các nhà máy cũ gây ô nhiễm ra khu vực nội đô trong vành đai 3 từng được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực ùn tắc cho một trong những trục đường huyết mạch. Hiện, thành phố cũng đang di dời hàng loạt hộ dân trên đường Nguyễn Trãi để làm đường Vành đai 2.

Áp lực ùn tắc hạ tầng do thiếu kết nối

Tuy nhiên, dù mở thêm đường, thì với hàng loạt tòa chung cư cao tầng hai bên đường sắp sửa được xây dựng, trục đường Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở khó thoát được cảnh ùn tắc thời gian tới. Đáng nói, Hà Nội từng có bài học đắt giá khi trục đường Lê Văn Lương - Tố Hữu vỡ quy hoạch với mật độ chung cư dày đặc, khiến đây là một trong những điểm đen ùn tắc nghiêm trọng nhiều năm nay. Chỉ hơn 1,5 km đường Lê Văn Lương đã có hơn 30 tòa chung cư cao tầng…

Đề cập tới trường hợp xây dựng các khu dân cư quy mô lớn tại trục đường Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở tương tự như các trục đường lớn Sukhumvit và Silom (Bangkok, Thái Lan), theo KTS Trần Huy Ánh, vấn đề không phải là mật độ mà là quy hoạch Hà Nội nói về “phép mầu” TOD, nhưng hiện trạng tuyến đường lại khác hẳn.

Nhà đầu tư thì chỉ loay hoay xây nhà bán trong tường rào. Nhà quản lý thì loay hoay mở đường mà không tích hợp với đô thị: nhà làm đến đâu đường tắc đến đó. Hệ quả là đường mở tới đâu, được vài ngày thông thoáng lại ùn tắc, thậm chí ùn tắc trầm trọng hơn.

Trong khi đó, Bangkok xây nhà to dày đặc hai bên đường nhưng metro trên cao và đường bộ mặt đất đông xe gấp nhiều lần Hà Nội vẫn thông suốt. Do người đi bộ tiếp cận được nhà ga từ trên cao có cầu nối với các tòa nhà hai bên đường, các tòa nhà cũng nối với nhau. Nhiều chủ đầu tư tòa nhà còn làm sân rộng, sâu 20 năm khai thác chuyển giao lại không gian công cộng trên cao cho thành phố.

“Các nước phát triển đô thị đa tầng, đa lớp thực chất. Nhưng ngay tại đô thị lớn bên con đường lớn như Nguyễn Trãi thì nhà xây cao tầng bên cạnh tuyến đường sắt cao tầng mà không kết nối với nhau. Nếu chủ dự án có tầm nhìn, nhà quản lý có năng lực thì phải cùng nhau khai thác đa tầng, đa lớp tại đây”, ông Ánh nhấn mạnh.

TS Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, cũng cho rằng việc xây dựng các khu đô thị và quy hoạch giao thông công cộng đang bị tách biệt. "Định hướng phát triển mô hình TOD trên thế giới là khu vực nơi nhiều người dân sinh sống phải gắn với các nhà ga metro, tăng tính kết nối công cộng và giảm áp lực phương tiện cá nhân. Nhưng thực tế như Hà Nội, ngay cả khi đã có các tuyến metro thì kết nối của các dự án chung cư cao tầng tới các khu vực nhà ga vẫn rất kém, thậm chí không có kết nối", ông nêu.

Theo chuyên gia này, Hà Nội phải ra các đầu bài cho chủ đầu tư khi xây dựng những công trình khu đô thị lớn, là phải tạo kết nối cho người dân di chuyển bằng metro thuận tiện. Không lý gì thành phố bỏ hàng chục nghìn tỉ đồng để xây mỗi tuyến metro, nhưng vẫn trong tình cảnh "nhà ga một nơi, khu đô thị một nẻo" như hiện nay.

Một thành phố đáng sống không chỉ có nhiều tòa nhà cao tầng mà cần có không gian xanh, môi trường trong lành và hệ thống giao thông hợp lý để người dân được sinh sống thuận tiện, an toàn và bền vững hơn trong tương lai.