TP.HCM: Kiểm tra cơ sở sản xuất bao PP nằm giữa khu dân cư Him Lam

Sáng 14.10, Đoàn kiểm liên ngành do Công an Q.8 (TP.HCM) làm trưởng đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất bao PP nằm trong khu dân cư Him Lam (P.7, Q.8). Đoàn liên ngành đã kiểm tra tính pháp lý trong công tác kinh doanh, sản xuất của cơ sở này.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu nước, đo tiếng ồn để khảo sát mức độ ô nhiễm xung quanh khu vực này. Từ kết quả kiểm tra, đoàn liên ngành sẽ báo cáo và đề xuất hướng xử lý đối với người đầu cơ sở nói trên.

Kho chứa hàng thành phẩm của cơ sở sản xuất bao PP được xây dựng bằng tôn, chưa đảm bảo PCCCC MÃ PHONG

Theo quan sát, cơ sở này có diện tích khoảng 300 m² (nằm trong khu dân cư Him Lam), được xây dựng bằng cột sắt, vách và mái tôn thành hai xưởng nằm cạnh nhau. Một xưởng với diện tích khoảng 200 m² được chủ cơ sở lắp đặt các loại máy móc dùng kéo sợi nhựa, máy dập và máy cắt bao PP (loại bao dùng để để đựng lúa, gạo…). Xưởng còn lại khoảng 100 m² dùng làm kho để chứa bao thành phẩm.

Đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở sản xuất bao PP MÃ PHONG

Đứng bên ngoài xưởng, Đoàn kiểm tra nghe tiếng ồn máy công nghiệp dội liên tục, ngửi thấy mùi nhựa bao trùm khu vực xung quanh. Trong cả hai xưởng của cơ sở đều không được trang bị thiết bị PCCC như: chuông báo cháy, đường nước, vòi chữa cháy… và chỉ có một cửa chính ra, vô (không có lối thoát hiểm).

Bên trong cơ sở sản xuất bao PP MÃ PHONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông N. (có nhà trong khu dân cư Him Lam) cho biết, cơ sở sản xuất này tồn tại trong khu dân cư 10 năm nay. Mỗi ngày người dân đều hứng chịu bụi mịn, tiếng ồn của cơ sở này tra tấn. Đặc biệt, cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư được xây dựng tạm bợ, nếu có cháy xảy ra tại đây thì những nhà dân xung quanh sẽ bị vạ lây.

"Đất quy hoạch khu dân cư tại sao lại xây được xưởng rộng 300 m² để sản xuất công nghiệp? Xưởng ngang nhiên tồn tại 10 năm qua, cơ quan quản lý biết hay không? Ai cho phép cơ sở sản xuất công nghiệp tồn tại trong khu dân cư? Sức khỏe, tính mạng người dân trong khu dân cư bị ảnh hưởng bởi xưởng sản xuất công nghiệp này ai sẽ chịu trách nhiệm?…" ông N. bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương giải thích và xử lý.

Cán bộ đoàn kiểm tra đang đo tiếng ồn bên ngoài cơ sở sản xuất bao PP MÃ PHONG

Cũng theo ông N., nhiều năm qua, hầu hết nhà người dân tại khu dân cư Him Lam (xung quanh cơ sở sản xuất này) đều phải đóng kín cửa 24/24 để hạn chế bụi mịn, tiếng ồn.

Nhà xưởng sản xuất công nghiệp tồn tại 10 năm trong khu dân cư Him Lam MÃ PHONG

Liên quan đến vấn đề này, ông Trương Hoài Bảo (Chủ tịch UBND P.7, Q.8) cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân tại khu dân cư Him Lam về hoạt động cơ sở sản xuất bao PP thì đã cho kiểm tra. Hiện UBND P.7 đang phối hợp Công an Q.8 và các cơ quan liên quan kiểm tra về pháp lý, PCCC, môi trường và xây dựng của cơ sở sản xuất bao bì nằm trong khu dân cư.