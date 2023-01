TP.HCM kỷ luật nhiều cán bộ công an có dấu hiệu tham nhũng

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2022, trong đó đánh giá tình hình tham nhũng trên địa bàn từng bước được kiểm soát, đẩy lùi. Dù vậy, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực vẫn còn tiếp diễn với hành vi tinh vi hơn, xảy ra trên nhiều lĩnh vực.

Tổng số vụ việc tham nhũng được phát hiện trong năm 2022 là 24 vụ với 31 người. Trong đó, thông qua tự kiểm tra, Công an TP.HCM phát hiện 5 vụ/6 trường hợp cán bộ cảnh sát sai phạm liên quan đến hành vi có dấu hiệu tham nhũng bị xử lý kỷ luật, 2 trường hợp là lãnh đạo, chỉ huy bị xử lý liên đới trách nhiệm.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng phát hiện 5 cán bộ tại Đội CSGT - trật tự Q.8 sai phạm trong quy trình công tác; 3 trường hợp sai phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ ở Công an P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú và 1 trường hợp sai phạm trong công tác tài chính tại Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05 - Công an TP.HCM) chuyển xử lý hình sự.

Ngoài ra, trên cơ sở kiểm tra, xác minh 15/16 đơn phản ánh hành vi có dấu hiệu tham nhũng của cán bộ cảnh sát, Công an TP.HCM xác định có 7 đơn đúng hoặc một phần đúng và kiến nghị xử lý 7 vụ/7 trường hợp.

Năm 2022, toàn TP.HCM tổ chức 156 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn của các cơ quan, tổ chức; qua đó phát hiện 10 vụ vi phạm với tổng số tiền hơn 950 triệu đồng. Đồng thời, TP.HCM cũng chuyển đổi vị trí công tác hơn 2.300 cán bộ, công chức làm việc tại các chức danh tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội, kế toán, thủ quỹ, xây dựng, địa chính - nhà đất, y tế… để phòng ngừa tham nhũng.

Nêu một số dự báo, UBND TP.HCM nhận định các lĩnh vực dễ xảy ra nhiều hành vi tham nhũng gồm: đất đai, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mua sắm tài sản công, trang thiết bị y tế, các dự án vốn ngân sách, vốn kinh doanh của đơn vị nhà nước. Đặc biệt, công tác cán bộ, luân chuyển cán bộ nếu thiếu cảnh giác sẽ là môi trường thuận lợi phát sinh hành vi tiêu cực, trù dập cán bộ, mua chức, chạy chức để nắm được quyền lực. Trước những khó khăn, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng, UBND TP.HCM kiến nghị Thanh tra Chính phủ thường xuyên tập huấn, hướng dẫn các quy định về kê khai, công khai và kiểm soát tài sản, thu nhập; kịp thời xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập tập trung, thống nhất, bảo đảm sự quản lý chặt chẽ, đồng thời có sự phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan…