TP.HCM: Kỳ tích sinh mổ lần 5, người mẹ ôm con trong nước mắt hạnh phúc

Mỗi lần sinh trước đều để lại một vết sẹo trên tử cung. Và lần này, hành trình đón con có thể phải đánh đổi bằng cả tính mạng của hai mẹ con.



Những cánh cửa khép lại với hồ sơ đã 4 lần sinh mổ

Mang theo hồ sơ bệnh án, chị N. tìm đến nhiều phòng khám và bệnh viện với hy vọng được đồng hành trong thai kỳ. Nhưng điều chị nhận lại là những cái lắc đầu ái ngại. Có bác sĩ nhẹ nhàng giải thích về những nguy cơ quá lớn. Có người thẳng thắn trách: "Sao lại liều như vậy?". Thậm chí, có nơi khuyên chị nên dừng thai kỳ vì nguy cơ "mất cả mẹ lẫn con" là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Em bé trai chào đời an toàn sau ca mổ trên vết mổ cũ lần 5 tại Bệnh viện Phương Nam

Mỗi lần bước ra khỏi phòng khám, chị lại lặng lẽ ôm bụng bầu, nước mắt chực rơi. Không phải các bác sĩ thiếu cảm thông. Dưới góc độ chuyên môn, những lo ngại ấy hoàn toàn có cơ sở.

Một thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao

Theo y văn, sản phụ có từ hai vết mổ lấy thai trở lên đã được xếp vào nhóm thai kỳ nguy cơ cao. Nguy cơ vỡ tử cung tăng đáng kể, trong khi nguy cơ nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, băng huyết sau sinh... cũng tăng theo số lần mổ.

Bốn lần đại phẫu trước khiến tử cung không còn giữ được độ đàn hồi như ban đầu mà thay vào đó là những mô sẹo xơ hóa chằng chịt. Điều đó đồng nghĩa với hàng loạt nguy cơ có thể xảy ra như nguy cơ nứt hoặc vỡ tử cung tự phát khi thai nhi lớn dần, hiểm họa nhau cài răng lược có thể gây băng huyết, sự dính tạng phức tạp…

"Thai giữ được. Bác sẽ đồng hành cùng em"

Trong lúc gần như tuyệt vọng, chị N. tìm đến bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Ngọc Duyên. Sau khi thăm khám và đánh giá toàn diện, bác sĩ Duyên nói: "Thai giữ được. Bác sẽ đồng hành cùng em".

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng giúp chị thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ căng thẳng tâm lý đè nặng.

Và lời hứa ấy không chỉ dừng ở sự động viên. Đó là cả một kế hoạch quản lý thai kỳ được xây dựng chặt chẽ, với từng mốc khám và từng phương án xử trí đều được tính toán kỹ lưỡng.

Suốt hơn 37 tuần mang thai, chị N. được theo dõi sát sao bằng các phương tiện chẩn đoán hiện đại để đánh giá liên tục độ dày của đoạn dưới tử cung – nơi mang vết sẹo từ những lần mổ trước, vị trí bám của bánh nhau, hệ thống mạch máu cũng như sức khỏe toàn diện của mẹ và thai nhi.

Khi thai nhi bước sang tuần thứ 37, thời điểm em bé đã đủ trưởng thành, trong khi nguy cơ biến chứng cho người mẹ vẫn được kiểm soát ở mức tối ưu, ê-kíp quyết định thực hiện ca mổ chủ động. Đây là "thời điểm vàng" được tính toán kỹ lưỡng, nhằm mang đến cơ hội an toàn cao nhất cho cả mẹ và con.

Cuộc phẫu thuật căng thẳng phía sau cánh cửa phòng mổ

Ca mổ được thực hiện bởi bác sĩ Duyên cùng bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Phương Nam (thành viên tập đoàn Y tế Phương Châu)

Ngay khi mở lớp thành bụng đầu tiên, ê-kíp đã đối mặt với đúng những điều được dự báo trước. Các mô xơ sau nhiều lần phẫu thuật dính chặt vào nhau. Ranh giới giữa tử cung và bàng quang gần như bị xóa nhòa. Chỉ một sai lệch rất nhỏ cũng có thể gây tổn thương bàng quang hoặc ruột.

Bằng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều ca phẫu thuật phức tạp, các bác sĩ kiên nhẫn bóc tách từng lớp mô xơ, xử lý cẩn trọng từng vùng dính, đồng thời chủ động kiểm soát các mạch máu để hạn chế tối đa nguy cơ băng huyết - biến chứng đáng ngại nhất trong sản khoa.

Mỗi thao tác đều được thực hiện với mục tiêu vừa đưa em bé chào đời an toàn, vừa bảo tồn tối đa tử cung vốn đã rất mỏng manh sau bốn lần mổ trước.

Tiếng khóc vỡ òa sau gần một giờ căng thẳng

Chưa đầy 60 phút sau khi ca mổ bắt đầu, tiếng khóc khỏe khoắn của bé trai nặng 3,4 kg vang lên giữa phòng mổ. Không khí căng thẳng lập tức nhường chỗ cho những nụ cười nhẹ nhõm.

Khi con được đặt da kề da trên ngực mẹ, chị N. không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau bao tháng ngày sống trong lo lắng và nhiều lần đứng trước nguy cơ phải từ bỏ thai kỳ, cuối cùng chị cũng được ôm con trọn vẹn trong vòng tay.

Bác sĩ tại Bệnh viện Phương Nam chúc mừng gia đình chị N.

Ca sinh thành công không chỉ mang đến hạnh phúc cho gia đình chị N. mà còn là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng, năng lực chuyên môn và tinh thần đồng hành của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phương Nam trong những thai kỳ nguy cơ cao.

Kỳ tích được tạo nên từ sự dũng cảm của người mẹ không từ bỏ hy vọng, cùng sự tận tâm và chuyên môn của những người thầy thuốc luôn nỗ lực hết mình để mang đến khoảnh khắc "mẹ tròn, con vuông".