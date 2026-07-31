TP.HCM: Lắp camera dọc bờ kè Phước Hải xử phạt nạn xả rác, vi phạm giao thông

Sáng 31.7, Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hải, Công an xã Phước Hải tổ chức thực hiện công trình thanh niên "Bờ kè Phước Hải xanh - sạch - đẹp và an ninh trật tự".

Lực lượng chức năng ra quân thu gom rác dọc bờ kè Phước Hải ẢNH: NGUYỄN LONG

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng liên quan đã cùng thu gom rác dọc bờ kè biển Phước Hải, vận động các hộ dân sinh sống dọc tuyến bờ kè nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác, lấn chiếm hành lang bờ kè.

Đội CSGT số 2 và Công an xã Phước Hải cũng đã tổ chức khảo sát thực tế, xác định các vị trí trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự trên tuyến bờ kè Phước Hải để lắp đặt, bổ sung hệ thống camera an ninh.

Lãnh đạo Đội CSGT số 2 cho biết dù tuyến đường dọc bờ kè Phước Hải thường xuyên được lực lượng chức năng dọn dẹp, thu gom rác nhưng thời gian qua, tình trạng xả rác bừa bãi vẫn diễn ra, làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường du lịch địa phương.

"Việc lắp đặt, bổ sung hệ thống camera an ninh dọc tuyến bờ kè Phước Hải nhằm tăng cường hiệu quả công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Những trường hợp xả rác bừa bãi, không đúng quy định sẽ bị cơ quan chức năng xử lý qua hệ thống camera này", lãnh đạo Đội CSGT số 2 nói thêm.

Đội CSGT số 2 và Công an xã Phước Hải vận động người dân hỗ trợ vị trí lắp đặt camera ẢNH: NGUYỄN LONG

Cũng theo lãnh đạo Đội CSGT số 2, lực lượng chức năng sẽ duy trì tổ chức vệ sinh định kỳ 2 tuần/lần dọc bờ kè Phước Hải vào chiều thứ sáu nhằm giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp lâu dài, bền vững.

Từ nhiều năm nay, tuyến đường dọc bờ kè Phước Hải thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, tắm biển. Người dân, du khách đến bờ kè này để thưởng thức món hàu sữa nổi tiếng. Đặc biệt, cuối tuyến đường này là nghĩa địa cá Ông lớn nhất nước, nơi ngư dân thường lui tới để thắp hương, khấn vái, cầu chuyến đi biển được thuận buồm xuôi gió.