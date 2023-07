TP.HCM lập danh sách tinh giản biên chế, giảm 10% viên chức

Nghị định 29/2023 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 20.7, quy định 3 nhóm đối tượng tinh giản biên chế.

Nhóm thứ nhất: cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự; do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; do cơ cấu lại theo vị trí việc làm nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác…

Nhóm thứ 2: người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ dôi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực của đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Nhóm thứ 3: người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.