TP.HCM lập nhiều đoàn kiểm tra thuốc, vắc xin, mỹ phẩm, hóa chất

Duy Tính
30/03/2026 13:20 GMT+7

TP.HCM kiểm tra hàng việc tuân thủ pháp luật trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh của hàng trăm cơ sở thuốc, vắc xin, mỹ phẩm và hóa chất.

Ngày 30.3, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành các quyết định và kế hoạch kiểm tra các hoạt động đến thuốc, vắc xin, mỹ phẩm, hóa chất y tế trên địa bàn năm 2026.

Theo đó, Sở Y tế kiểm tra 40 cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc đạt chuẩn Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GDP). Đồng thời, kiểm tra 400 cơ sở bán lẻ thuốc đạt chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP).

Sở Y tế kiểm tra 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Kiểm tra tuân thủ thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) đối với 60 cơ sở tiêm chủng. Bên cạnh đó, Sở Y tế còn kiểm tra 80 cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mỹ phẩm.

Một cơ sở kem trộn dùng để sản xuất ra hàng loạt mỹ phẩm nhãn hiệu ngoại nhập bị công an triệt phá

ẢNH: CACC

Đối với mỹ phẩm, Sở Y tế kiểm tra là đánh giá việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và quảng cáo mỹ phẩm. Cụ thể, kiểm tra việc tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" (CGMP-ASEAN) hoặc tương đương; hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF); ghi nhãn sản phẩm; quảng cáo mỹ phẩm; nguồn gốc, xuất xứ mỹ phẩm.

Sở Y tế đề nghị các cơ sở chủ động rà soát, tự đánh giá chất lượng hoạt động và khắc phục các tồn tại (nếu có). Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý, sổ sách, tài liệu, đề cương báo cáo và các nội dung liên quan phục vụ công tác kiểm tra. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Tùy tình hình thực tế, các đoàn kiểm tra có thể mở rộng nội dung và đối tượng kiểm tra.

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa thông báo về sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam nhưng có dấu hiệu lưu hành trên thị trường. Cụ thể, thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir – kháng vi rút HIV) injection 463.5g/1.5ml (309mg/ml), không có số đăng ký.

Để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người sử dụng, ngành y tế đề nghị các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh và người dân không được kinh doanh, phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên. Báo cáo cho ngành y tế và các cơ quan quản lý khi phát hiện sản phẩm giả, sản phẩm không rõ nguồn gốc lưu hành trên thị trường.

Cục Quản lý dược cũng vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Jane Ginger Orange Hand Wash - chai 450ml (trên nhãn ghi số lô: SE002-02/080825, NSX: 08/8/2025, HSD: 07/08/2028). Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH thương mại và sản xuất Toki (số 23 đường B2-N3-4 Rivera 2, khu đô thị Waterpoint, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh); Công ty TNHH sản xuất Sky Eden (9A hương lộ 10, ấp 2, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh) sản xuất.

Lý do thu hồi: Sản phẩm mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Tin liên quan

Những điểm mới trong quảng cáo mỹ phẩm, hóa chất

Quy định quảng cáo mỹ phẩm, hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn có thay đổi. Doanh nghiệp không cần xin xác nhận nội dung quảng cáo nhưng phải lưu ý điều gì?

