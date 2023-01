TP.HCM lập tổ công tác xử lý dự án Khu Công nghệ Môi trường Xanh

Ngày 10.1.2023, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định thành lập tổ công tác phối hợp giữa TP.HCM và Long An để rà soát, xử lý các vấn đề liên quan dự án Khu Công nghệ Môi trường Xanh (H.Thủ Thừa, Long An) và Sở TN-MT TP.HCM là cơ quan thường trực.

Tổ công tác do ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm tổ trưởng. Thành viên gồm lãnh đạo các ngành tài nguyên - môi trường, khoa học - công nghệ, kế hoạch và đầu tư, tài chính, xây dựng, tư pháp, quy hoạch kiến trúc, công thương.

UBND TP.HCM mời ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, tham gia với vai trò tổ phó cùng một số lãnh đạo sở, UBND H.Thủ Thừa là thành viên.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, xử lý các thủ tục pháp lý và những vấn đề còn tồn đọng liên quan đến dự án Khu Công nghệ Môi trường Xanh, bao gồm cả vấn đề liên quan đến Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (nhà đầu tư này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trước đây).





Bên cạnh đó, tổ công tác xác định quy mô và thực hiện công tác kêu gọi đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn tại khu đất rộng 200 ha (thuộc dự án Khu Công nghệ Môi trường Xanh) để đáp ứng nhu cầu xử lý rác sinh hoạt của TP.HCM và Long An, sau khi Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh giảm quy mô diện tích Khu Công nghệ Môi trường Xanh.

Ngoài ra, tổ công tác cũng được giao rà soát, xác định các doanh nghiệp công nghiệp di dời từ trung tâm TP.HCM về khu đất 500 ha được bố trí làm khu công nghiệp tiếp nhận, thu hút đầu tư trong tổng thể khu đất rộng 1.761 ha của dự án.

Dự án Khu Công nghệ Môi trường Xanh rộng 1.761 ha thuộc địa phận xã Tân Lập (H.Thủ Thừa, Long An) là một trong các địa điểm xây dựng khu xử lý chất thải rắn của 3 vùng kinh tế trọng điểm được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2008. Dự kiến, nơi đây sẽ xử lý rác thải cho TP.HCM và tỉnh Long An.

Đến năm 2015, tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Xử lý chất thải Việt Nam - Long An (thuộc Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam) thực hiện dự án. Vào tháng 7.2020, truyền thông đưa tin UBND tỉnh Long An chuẩn bị các thủ tục trình Chính phủ xin chuyển đổi phần lớn diện tích sang đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị và thương mại.