TP.HCM lên lộ trình di dời cảng biển khỏi trung tâm

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc sau buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP ngày 6.7.

Toàn bộ công năng và lượng hàng của cảng Tân Thuận đang được điều hướng chuyển về Cảng Tân Cảng - Hiệp Phước (Nhà Bè) ẢNH: HOÀNG QUÂN

UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục triệt để các hạn chế, điểm nghẽn trong 6 tháng đầu năm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026.

Trong đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì, tham mưu UBND TP phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án và lộ trình phù hợp để di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm thành phố. Kế hoạch nhằm mục tiêu giảm ùn tắc giao thông và bảo đảm định hướng chiến lược phát triển môi trường bền vững của thành phố.

Thực tế, kế hoạch di dời hệ thống cảng biển nội đô của TP.HCM đã bắt đầu từ Quyết định 1589 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ nhằm giải quyết bài toán ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và chuyển đổi không gian phát triển đô thị ven sông.

Lộ trình này bao gồm một số mục quan trọng như di dời các cảng sông Sài Gòn, chuyển đổi các cảng lớn ở khu vực nội thành như Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, Cảng Tân Thuận hay Cảng Ba Son ra khỏi trung tâm.

Quỹ đất ven sông sau khi di dời cảng được định hướng chuyển đổi sang làm công viên, không gian công cộng, thương mại - dịch vụ và phát triển hạ tầng giao thông (như khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội gắn liền với Bảo tàng Hồ Chí Minh hay việc xây cầu Thủ Thiêm 4).

Hoạt động hàng hải và hạ tầng logistics chính được quy hoạch dịch chuyển về các khu cảng ngoại thành có luồng lách sâu và hạ tầng kết nối tốt hơn như Cát Lái - Phú Hữu, Hiệp Phước (Nhà Bè) và cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thời gian qua, TP.HCM đã triển khai được một phần lớn như khu vực Ba Son hay một số bến cảng nội đô đã ngừng đón tàu tải trọng lớn.

Hiện nay, Cảng Tân Thuận đang là khu cảng trọng điểm nhất nằm trong kế hoạch hoàn tất di dời. Đây cũng là điều kiện bắt buộc để bàn giao mặt bằng phục vụ cho dự án xây dựng Cầu Thủ Thiêm 4 và hoàn thiện Đề án phát triển đô thị ven sông Sài Gòn. Toàn bộ công năng và lượng hàng của cảng Tân Thuận đang được điều hướng chuyển về Cảng Tân Cảng - Hiệp Phước (Nhà Bè).











