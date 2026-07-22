TP.HCM: Lộ đường dây 'phù phép', chạy lý lịch tư pháp siêu tốc

Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can đưa, nhận và môi giới hối lộ để cấp hàng ngàn phiếu lý lịch tư pháp trái quy định, xảy ra tại Sở Tư pháp TP.HCM.

Hiện nay, người dân đã thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID ẢNH: NGÂN NGA

Trong đó, bị can Hoàng Thị Hương Lan (cựu Trưởng phòng Hộ tịch - Quốc tịch, cựu Trưởng phòng Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp TP.HCM) và Trần Võ Tân Khoa (cựu công chức Sở Tư pháp TP.HCM); bị can Đặng Minh Tòng (cựu cảnh sát khu vực Công an phường 1, quận 5 cũ), Lê Vũ Linh (cựu Phó trưởng Công an phường 1, quận 5 cũ) cùng bị truy tố về tội “nhận hối lộ”.

12 bị can còn lại bị truy tố về các tội “đưa hối lộ” và “môi giới hối lộ”.

"Phù phép" hồ sơ, ra giá cho người nước ngoài vắng mặt

Theo cáo trạng, Phòng Lý lịch tư pháp thuộc Sở Tư pháp TP.HCM có nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp phiếu lý lịch tư pháp. Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho người nước ngoài bắt buộc đối tượng phải đến trực tiếp nộp hồ sơ hoặc có ủy quyền bằng văn bản hợp pháp, đồng thời phải thực tế cư trú tại địa phương.

Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu làm nhanh của các cá nhân, tổ chức, một đường dây "chạy" lý lịch tư pháp quy mô lớn đã hình thành.

Bị can Nguyễn Văn Bình (Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tư vấn HPN) và vợ là Trần Tố Oanh đã chủ động thiết lập dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài không cần đến trụ sở Sở Tư pháp, không cần ủy quyền và không cần cư trú thực tế với giá từ 2,5 - 3,1 triệu đồng/trường hợp.

Để hợp thức hóa hồ sơ, Bình móc nối quan hệ với Nguyễn Đình Tùng (cựu cán bộ phòng chống tội phạm Công an phường 1, quận 5 cũ) nhằm làm khống phiếu “Thông tin khách đăng ký tạm trú” với giá 700.000 đồng/trường hợp. Sau đó, Tùng thỏa thuận với Đặng Minh Tòng (cựu cảnh sát khu vực Công an phường 1, quận 5 cũ) với mức 300.000 - 400.000 đồng/trường hợp.

Nhận tiền, Tòng đã sử dụng tài khoản nghiệp vụ, nhập khống thông tin cư trú của hàng trăm người nước ngoài vào 47 địa chỉ nhà dân thuộc khu vực mình quản lý. Sau đó, Tòng tự in phiếu “Thông tin khách đăng ký tạm trú”, tự ký tên của Tùng vào mục “người thực hiện” rồi trình cho Lê Vũ Linh (cựu Phó trưởng Công an phường 1, quận 5 cũ) ký xác nhận, đóng dấu. Với mỗi hồ sơ được ký duyệt, Linh được Tòng chi từ 200.000 - 300.000 đồng/trường hợp.

Cáo trạng xác định Tùng nhận 165,9 triệu đồng từ Bình để xác nhận tạm trú trái quy định cho 237 người nước ngoài, Tùng hưởng lợi 80,7 triệu đồng, Tòng hưởng lợi 77,6 triệu đồng, Linh hưởng lợi 45,1 triệu đồng.

Khi có được phiếu “Thông tin khách đăng ký tạm trú”, qua quen biết, Bình gặp Đặng Văn Tuấn (cựu nhân viên hợp đồng nhập dữ liệu Phòng lý lịch tư pháp Sở Tư pháp TP.HCM), đặt vấn đề làm Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho người nước ngoài, nhưng không phải nộp hồ sơ, không cần ủy quyền.

Tuấn trao đổi với Trần Võ Tân Khoa (cựu nhân viên Phòng lý lịch tư pháp tại bộ phận một cửa), và được Khoa đồng ý với giá 500.000 đồng/hồ sơ, đã bao gồm 200.000 đồng lệ phí theo quy định. Khi giao dịch với Bình, Tuấn cũng được hưởng lợi 500.000 đồng/hồ sơ.

Cựu trưởng phòng nhận hối lộ hơn 2,2 tỉ đồng

Hồ sơ điều tra xác định bị can Nguyễn Văn Khải (Giám đốc Công ty Việt Uy Tín) do có nhiều khách hàng muốn làm lý lịch tư pháp nhanh, vắng mặt, không cần ủy quyền nên đã gom hồ sơ đưa cho Đoàn Văn Hiền (lao động tự do) với giá từ 2 - 4,5 triệu đồng/bộ.

Nhận hồ sơ và tiền từ Khải cùng các đầu mối khác, Hiền đã tiếp cận trực tiếp với bà Hoàng Thị Hương Lan (lúc này là Trưởng phòng Lý lịch tư pháp). Bà Lan đồng ý làm với giá 1,2 triệu đồng/trường hợp, bao gồm cả lệ phí 200.000 đồng/trường hợp.

Ngoài ra, bị can Trần Trọng Thể (luật sư), và Dương Tuyết Linh (làm nghề bán nước uống trước cổng trụ sở Sở Tư pháp TP.HCM) cùng trao đổi, thỏa thuận với nhau nhận làm phiếu lý lịch tư pháp lấy sớm hơn so với phiếu tiếp nhận, phiếu hẹn trả kết quả, không phải bốc số… Sau khi nhận hồ sơ từ Thể, Linh đưa hồ sơ cho Trưởng phòng Lý lịch tư pháp xử lý.

Bằng phương thức này, từ năm 2018 đến đầu năm 2025, Hoàng Thị Hương Lan đã nhận tổng cộng 951 hồ sơ thông qua các đầu mối, hưởng lợi hơn 2,22 tỉ đồng.

Song song đó, tại bộ phận "Một cửa" của Sở Tư pháp, Trần Võ Tân Khoa móc nối với Đặng Văn Tuấn, Nguyễn Hải Nam (nhân viên của Công ty CP cung ứng và xuất nhập khẩu lao động hàng không ALSIMEXCO), Nguyễn Thị Thương (cựu công chức văn phòng Sở Tư pháp), Nguyễn Văn Lợi (làm nghề dịch vụ hỗ trợ cho các tài xế công nghệ Grab và Be) tiếp nhận hàng ngàn hồ sơ vắng mặt, sai thông tin hoặc hồ sơ "VIP" không cần xếp hàng bốc số.

Với mỗi hồ sơ trót lọt, Khoa thu lợi từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng, tổng số tiền Khoa hưởng lợi là hơn 481 triệu đồng đối với 2.465 hồ sơ.