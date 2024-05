TP.HCM: Mâu thuẫn trong bãi xe lậu, tài xế xe khách bị đâm trọng thương

Ngày 25.5, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ làm rõ vụ tài xế xe khách bị đâm trọng thương tại một bãi xe lậu nằm trên đường Đinh Bộ Lĩnh (P.26). Nghi phạm là một thiếu niên 15 tuổi, làm việc cho một số chành xe quanh khu vực Bến xe Miền Đông cũ (Q.Bình Thạnh).

Camera ghi lại diễn biến vụ việc CẮT TỪ CLIP

Theo điều tra, khoảng 16 giờ ngày 20.5, nghi phạm đến bãi xe nói trên để gửi hàng hóa và xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một nam tài xế xe khách.

Lúc này, nghi phạm dùng hung khí tấn công làm nam tài xế bị trọng thương. Nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng vết thương hở vùng cổ. Nạn nhân được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi gây án, thiếu niên 15 tuổi rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an P.26 phối hợp Công an Q.Bình Thạnh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh, đồng thời truy xét, bắt giữ nghi phạm để phục vụ công tác điều tra vụ tài xế xe khách bị đâm trọng thương.