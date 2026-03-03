TP.HCM miễn phí xe buýt và metro đưa cử tri đi bầu cử

Theo đó, để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng và hỗ trợ cử tri đi lại thuận tiện trong ngày hội toàn dân, Trung tâm GTCC thực hiện miễn 100% giá vé cho hành khách sử dụng 109 tuyến xe buýt có trợ giá trên toàn địa bàn TP.HCM cùng các tuyến xe buýt không trợ giá: tuyến 67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 và 63-1.

Cũng với đó, tuyến đường sắt đô thị số 1 (tuyến metro số 1) cũng phục vụ hành khách miễn phí. Chương trình này được triển khai trong duy nhất ngày 15.3.

Đại diện Trung tâm GTCC cho biết: Việc miễn phí vé không chỉ nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của cử tri thành phố mà còn khẳng định vai trò của vận tải hành khách công cộng trong việc khuyến khích người dân thay thế phương tiện cá nhân, góp phần giảm ùn tắc giao thông trong ngày bầu cử. Đồng thời, tăng cường sự thuận tiện cho người dân khi tiếp cận các điểm bầu cử trên khắp thành phố

Cùng với chính sách miễn vé, Trung tâm GTCC đã chỉ đạo các đơn vị vận tải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân sự dự phòng và tăng cường giám sát trực tuyến qua GPS/Camera để đảm bảo lộ trình xuyên suốt, an toàn. Thông tin về lộ trình, thời gian hoạt động của các tuyến xe buýt và tàu điện sẽ được cập nhật liên tục trên ứng dụng MultiGo và các bảng điện tử để cử tri chủ động lựa chọn thời gian đi lại phù hợp.



