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Kinh tế Địa ốc

TP.HCM mở rộng quốc lộ 1A - Khơi thông mạch máu giao thương khu tây

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
11/06/2026 10:30 GMT+7

Trục đường huyết mạch quốc lộ 1A đang bước vào chiến dịch nâng cấp, mở rộng theo định hướng quy hoạch vùng. Đây không chỉ là giải pháp giao thông - đây là cuộc cách mạng hạ tầng mở ra chu kỳ tăng trưởng bất động sản mới, trong đó tháp Eleva (Destino Centro) của Seaholdings đang ở đúng vị trí đón đầu.

Hiện trạng và yêu cầu cấp bách: Điểm nghẽn huyết mạch

Đoạn quốc lộ 1A từ ngã tư An Lạc (Bình Chánh) đến khu vực Mỹ Yên (Bến Lức, Long An) từ lâu đã là một trong những điểm ùn tắc nghiêm trọng nhất của toàn tuyến. Hàng ngàn xe tải hạng nặng từ các khu công nghiệp Long An đan xen với hàng chục nghìn phương tiện cá nhân đổ vào nội thành mỗi ngày, tạo ra những cung đường "ngộp thở" kéo dài từ sáng sớm đến tận nửa đêm.

Thực tế đó không chỉ gây khó khăn người di chuyển hằng ngày mà còn ảnh hưởng đến thời gian vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp Bến Lức mất 90 phút để di chuyển 25 km về cảng Cát Lái, chi phí logistics đội lên đáng kể. Khi chuyên gia nước ngoài mất 2 tiếng mỗi ngày chỉ để đi - về từ nhà đến nhà máy.

Việc mở rộng QL1A theo quy hoạch vùng, kết hợp với tuyến metro Hưng Nhơn - Tân An (Quyết định 686/QĐ-TTg ngày 13.6.2023), là giải pháp đồng bộ có thể giúp tháo gỡ điểm nghẽn huyết mạch này.

Hành lang kinh tế đa chức năng: Từ con đường thành đô thị tuyến tính

Theo mô hình quy hoạch hành lang đô thị - kinh tế hiện đại, toàn bộ dải đất dọc tuyến quy hoạch sẽ dần hình thành một "đô thị tuyến tính" với các lớp chức năng bổ trợ nhau: thương mại dịch vụ ở tầng mặt đường, khu dân cư hiện đại ở lùi sâu, khu công nghiệp - logistics ở vùng ngoại vi. Đây là mô hình đã và đang thành công tại trục QL13 (Bình Dương), QL51 (Bà Rịa - Vũng Tàu) và tuyến Phạm Văn Đồng (TP.HCM).

TP.HCM mở rộng quốc lộ 1A - Khơi thông mạch máu giao thương khu tây- Ảnh 1.

Hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại cho định hướng quy hoạch hành lang đô thị - kinh tế dọc tuyến quốc lộ 1A

Mỗi mét vuông đất dọc trục đường nâng cấp, trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam, đều có xu hướng tăng giá đáng kể sau khi hạ tầng hoàn thành. Bán kính 50 m đến km hai bên đường thường ghi nhận mức tăng khoảng 20 - 40% trong vòng 2 - 3 năm sau khi công trình đưa vào sử dụng.

TP.HCM mở rộng quốc lộ 1A - Khơi thông mạch máu giao thương khu tây- Ảnh 2.

Ảnh thực tế lòng đường QL1A

Tháp Eleva - Mặt tiền hạ tầng chiến lược, vị thế đắc địa trên trục vàng

Tháp Eleva thuộc dự án Destino Centro của Seaholdings tọa lạc tại khu vực Mỹ Yên - trực tiếp hưởng lợi từ dự án mở rộng QL1A. Khi trục đường hoàn thiện, cư dân dự án không chỉ được hưởng thời gian di chuyển rút ngắn mà còn được sống trong một khu vực mà toàn bộ giá trị xung quanh đang được nâng lên theo từng giai đoạn hoàn thiện hạ tầng.

TP.HCM mở rộng quốc lộ 1A - Khơi thông mạch máu giao thương khu tây- Ảnh 3.

Phối cảnh mặt tiền tháp Eleva tiếp giáp trục giao thông chính

TP.HCM mở rộng quốc lộ 1A - Khơi thông mạch máu giao thương khu tây- Ảnh 4.

Phối cảnh hồ bơi dự án Destino Centro

TP.HCM mở rộng quốc lộ 1A - Khơi thông mạch máu giao thương khu tây- Ảnh 5.

Phối cảnh không gian nội khu dự án Destino Centro

Quan trọng hơn, vị trí thuận lợi kết nối với trục giao thông mở rộng giúp tháp Eleva có lợi thế kép: vừa thuận tiện kết nối giao thông mỗi ngày, vừa có tiềm năng tăng trưởng dài hạn bởi dòng chảy kinh tế đổ vào hành lang này. Đây là loại lợi thế vị trí mà các nhà đầu tư bất động sản kinh nghiệm luôn săn tìm và tại Mỹ Yên, cơ hội đó đang mở ra với mức giá đầu vào còn rất hấp dẫn.

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