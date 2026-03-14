Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM mời 5 bộ tham gia thẩm định chọn nhà thầu metro

Hà Mai
14/03/2026 20:55 GMT+7

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi 7 cơ quan đề nghị cử đại diện tham gia Tổ thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị dự án xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị (metro) tại thành phố.

Văn bản được gửi tới 5 Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ cùng Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành 6 tuyến metro với chiều dài khoảng 187 km

Theo UBND TP, Tổ thẩm định đối với các gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị dự án xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị tại TP do Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành lập. UBND TP mong được các đơn vị quan tâm cử đại diện tham gia Tổ thẩm định, nhằm hỗ trợ chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu chặt chẽ, công khai, minh bạch, bảo đảm hiệu quả và lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án theo quy định.

Theo các quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, tổng chiều dài mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính khoảng 1.024 km. Thành phố đang rà soát tổng thể mạng lưới này để phù hợp với không gian phát triển mới và cập nhật vào quy hoạch tổng thể trong thời gian tới.

Thời gian qua, các thể chế được triển khai đồng bộ từ cấp Trung ương đến địa phương đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để TP.HCM đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và thực hiện đầu tư các tuyến đường sắt đô thị.

Trong đó, Nghị quyết số 06 ban hành hồi đầu tháng 1 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã xác định thành phố sẽ triển khai đồng loạt nhiều tuyến, với mục tiêu là đến năm 2030 sẽ hoàn thành 6 tuyến với khoảng 187 km.

Từ giai đoạn năm 2030 - 2035, thành phố sẽ hoàn thành thêm 8 tuyến với 275km, nâng tổng số lên 14 tuyến đưa vào khai thác với khoảng 462km. Giai đoạn tiếp theo từ 2035 - 2045, thành phố có thêm 5 tuyến với 239 km, nâng tổng mạng lưới đường sắt đô thị lên 19 tuyến hoàn thành với khoảng 700 km.

Khám phá thêm chủ đề

metro đường sắt đô thị TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận