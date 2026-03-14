TP.HCM mời 5 bộ tham gia thẩm định chọn nhà thầu metro

Văn bản được gửi tới 5 Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ cùng Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành 6 tuyến metro với chiều dài khoảng 187 km

Theo UBND TP, Tổ thẩm định đối với các gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị dự án xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị tại TP do Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành lập. UBND TP mong được các đơn vị quan tâm cử đại diện tham gia Tổ thẩm định, nhằm hỗ trợ chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu chặt chẽ, công khai, minh bạch, bảo đảm hiệu quả và lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án theo quy định.

Theo các quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, tổng chiều dài mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính khoảng 1.024 km. Thành phố đang rà soát tổng thể mạng lưới này để phù hợp với không gian phát triển mới và cập nhật vào quy hoạch tổng thể trong thời gian tới.

Thời gian qua, các thể chế được triển khai đồng bộ từ cấp Trung ương đến địa phương đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để TP.HCM đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và thực hiện đầu tư các tuyến đường sắt đô thị.

Trong đó, Nghị quyết số 06 ban hành hồi đầu tháng 1 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã xác định thành phố sẽ triển khai đồng loạt nhiều tuyến, với mục tiêu là đến năm 2030 sẽ hoàn thành 6 tuyến với khoảng 187 km.

Từ giai đoạn năm 2030 - 2035, thành phố sẽ hoàn thành thêm 8 tuyến với 275km, nâng tổng số lên 14 tuyến đưa vào khai thác với khoảng 462km. Giai đoạn tiếp theo từ 2035 - 2045, thành phố có thêm 5 tuyến với 239 km, nâng tổng mạng lưới đường sắt đô thị lên 19 tuyến hoàn thành với khoảng 700 km.