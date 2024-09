TP.HCM mưa kéo dài cả buổi sáng

Rạng sáng ngày 18.9, tại TP.HCM trời xuất hiện mưa to trên diện rộng. Cụ thể, tại khu vực Q.4, Q.7, 8, Bình Thạnh từ 5 giờ đã xuất hiện một trận mưa to kéo dài khoảng 40 phút thì tạm ngớt. Tuy nhiên, trời u ám, sũng nước. Đến khoảng 9 giờ lại xuất hiện một trận mưa to trên diện rộng khắp thành phố. Dự kiến mưa sẽ còn kéo dài cả ngày do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên.

Mưa to xuất hiện lần thứ 2 trong buổi sáng ngày 18.9 ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão số 4 khiến TP.HCM và khu vực Nam bộ có mưa giông kéo dài nhiều ngày tới, cục bộ có mưa to đến rất to.