TP.HCM mưa lớn diện rộng đầu giờ chiều, nhiều người không kịp trở tay
TP.HCM mưa lớn diện rộng đầu giờ chiều, nhiều người không kịp trở tay

Quỳnh Phương - Hồ Hiền
09/09/2025 16:25 GMT+7

Khoảng 14 giờ chiều 9.9.2025, TP.HCM có mưa lớn diện rộng ở nhiều phường. Mây đen kéo đến phủ kín, trời tối sập và mưa rất nhanh. Buổi sáng 9.9, thời tiết cũng dịu mát, nắng nhẹ.

Ghi nhận tại phường Nhiêu Lộc, mưa ập xuống nhanh nhưng không kéo dài lâu. Mưa lớn chỉ tầm 10 phút và sau đó tạnh dần, mưa rải rác.

Trong khi đó ở phường Long Bình, trước khi mưa mây mù kéo đến rất nhanh, gió mạnh. Trong cơn mưa, gió vẫn rất mạnh, nhiều người đi đường phải tấp vào các tòa nhà để tránh gió lớn.

Vài ngày qua, thời tiết TP.HCM nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Nhiệt độ ngày và đêm đều giảm nhẹ.

TP.HCM mưa lớn diện rộng đầu giờ chiều, nhiều người không kịp trở tay

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, lượng mưa hôm qua ở một số trạm của TP.HCM như sau: Nhà Bè 88,8 mm, Cát Lái 52,2 mm, Củ Chi 40,2 mm, Bình Chánh 35,4 mm...

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, nguyên nhân thời tiết TP.HCM mưa lớn hôm qua là do tác động bởi hoàn lưu phía xa cơn bão số 7, bão đi vào đất liền, gặp lớp ma sát bề mặt (đồi núi, công trình, cây cối...) tính chất mặt đệm khác so với bão khi ở trên biển.

TP.HCM mưa lớn diện rộng đầu giờ chiều, nhiều người không kịp trở tay - Ảnh 1.

Người giao hàng chạy vội vào một tòa nhà trú mưa

ẢNH: Quỳnh Phương

Từ đây, tạo ra chênh lệch áp suất, gây nhiễu động mạnh trong khí quyển, cộng với hội tụ từ gió tây nam, độ ẩm trong không khí cao, dẫn tới mưa giông kéo dài buổi chiều, mưa không dồn dập, nhưng lượng mưa khá, kéo dài.

Ông Lê Đình Quyết thông tin, hôm nay, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc bộ nâng trục chậm dần lên phía bắc và suy yếu dần. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam có trục qua nam Biển Đông nâng trục lên phía bắc qua Nam bộ.

Dự báo thời tiết TP.HCM (bao gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) mây thay đổi, ngày nắng. Chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

mưa lớn TP.HCM thời tiết dự báo thời tiết Thời tiết nam bộ
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
