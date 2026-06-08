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Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM muốn khởi công hơn 22 km metro Tân Sơn Nhất - Phú Hữu ngay cuối năm

Hà Mai
Hà Mai
08/06/2026 17:09 GMT+7

UBND TP.HCM giao Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) phấn đấu phê duyệt hướng tuyến metro số 6 (đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) ngay trong tháng 6 này để có thể khởi công dự án vào cuối năm nay.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại buổi kiểm tra thực địa dự án tuyến đường sắt đô thị số 6.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM biểu dương tinh thần nỗ lực của MAUR và các đơn vị tư vấn khi trong thời gian ngắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng phương án hướng tuyến, vị trí công trình trên tuyến, công nghệ, tiêu chuẩn của dự án. 

TP.HCM muốn khởi công hơn 22 km metro Tân Sơn Nhất - Phú Hữu ngay cuối năm- Ảnh 1.

Lãnh đạo thành phố cơ bản thống nhất hướng tuyến và vị trí công trình trên tuyến. Tuy nhiên, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, MAUR và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp tục rà soát hướng tuyến. Trong đó, cần quan tâm đến quy hoạch đô thị hiện hữu của các địa phương, quy hoạch hạ tầng giao thông kết nối, bám sát hướng tuyến các dự án giao thông hiện hữu có liên quan để xác định vị trí các ga, nhất là khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng được giao lấy ý kiến các bộ, ngành, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị có liên quan về hướng tuyến.

Phó chủ tịch UBND TP đề nghị MAUR tích cực làm việc với các bộ, ngành để sớm có ý kiến phản hồi; phấn đấu phê duyệt hướng tuyến trong tháng 6, trình báo cáo cuối kỳ trong tháng 10, phê duyệt và khởi công dự án vào cuối năm 2026.

Đối với quy hoạch các điểm TOD, ông Bùi Xuân Cường giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND TP phương án quy hoạch khu vực TOD dọc tuyến metro số 6. Trong đó, nghiên cứu lập quy hoạch phát triển không gian ngầm tại vị trí ga ST04 của tuyến metro số 6 và ga ST09 của tuyến metro số 4 theo hình thức phù hợp, hiệu quả.

Về công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo TP.HCM đề nghị MAUR chủ trì, phối hợp đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan nghiên cứu pháp lý về giải phóng mặt bằng các dự án đã được phê duyệt. Theo đó, cần hạn chế việc giải phóng mặt bằng nhiều lần, ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống, sinh hoạt của người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

TP.HCM muốn khởi công hơn 22 km metro Tân Sơn Nhất - Phú Hữu ngay cuối năm- Ảnh 2.

Tuyến metro số 6 sẽ chạy qua cả 3 nhà ga (T1, T2, T3) của sân bay Tân Sơn Nhất

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo quy hoạch, tuyếnmetro số 6 đóng vai trò tuyến đường sắt đô thị vành đai trong của TP.HCM với tổng chiều dài toàn tuyến lên đến 53,8km. Ở giai đoạn 1 (đoạn sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu), tuyến dài 22,85 km, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 86.529 tỉ đồng.

Sau khi hoàn thành, dự án này sẽ tạo nên trục kết nối liên thông chiến lược khi vừa giao cắt với tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) tại ga Bà Quẹo, vừa chạy qua cả 3 nhà ga (T1, T2, T3) của sân bay Tân Sơn Nhất.

Đồng thời, tuyến này kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành tại nút giao Phú Hữu, mở ra không gian phát triển đồng bộ giữa các phương thức vận tải chất lượng cao của thành phố.


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