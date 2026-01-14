TP.HCM muốn sớm kéo dài đường Võ Văn Kiệt nối thẳng về Tây Ninh

Dự án đường nối Võ Văn Kiệt với cao tốc TP.HCM - Trung Lương có tổng mức đầu tư hơn 1.550 tỉ đồng, triển khai từ năm 2016 nhưng dang dở nhiều năm nay do nhà đầu tư không đủ năng lực, có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hợp đồng BOT đã ký kết.

Đại lộ Võ Văn Kiệt được định hướng kéo dài tới Tây Ninh (khu vực Long An cũ), mở hướng tăng liên kết vùng đô thị TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau khi dừng hợp đồng BOT, Sở Xây dựng dự kiến không chỉ tiếp tục triển khai công trình với quy mô cũ mà nghiên cứu lập dự án mới kéo dài tuyến đường thẳng đến Vành đai 3. Từ đây, tuyến kết nối tới Khu công nghiệp Hải Sơn - Tân Đô, huyện Đức Hòa, Long An cũ (nay là Tây Ninh).

Dự kiến, trên tuyến sẽ xây dựng tổng cộng 6 cây cầu vượt sông gồm: cầu Cái Trung và cầu Hưng Nhơn thuộc đoạn 1; cầu Láng Le Bàu Cò và cầu Kênh A thuộc đoạn 2; cầu qua kênh An Hạ - Xáng An Hạ và một cầu khác qua Kênh A thuộc đoạn 3.

Xây nút giao hoàn chỉnh với Vành đai 3 TPHCM nhằm bảo đảm kết nối liên thông, đồng bộ hạ tầng giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây Thành phố.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án gần 19.400 tỉ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng chiếm tỉ trọng lớn, khoảng 12.875 tỉ đồng; chi phí xây lắp khoảng 3.769 tỉ đồng; phần còn lại dành cho tư vấn, dự phòng và các chi phí khác.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, trình UBND thành phố xem xét theo quy định, thời hạn hoàn thành trước ngày 25.2.

Song song đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao rà soát, cập nhật đoạn tuyến từ Vành đai 3 đến ranh tỉnh Long An trước đây; thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM tại Công văn số 4814/UBND-ĐT ngày 27.6.2025 trong bản vẽ kèm hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Đây sẽ là cơ sở để lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Đường Võ Văn Kiệt rộng 60 m (đáp ứng 6 - 10 làn xe), dài khoảng 13 km tính từ cầu Calmette, Q.1 đến nút giao QL 1, huyện Bình Chánh cũ. Đây là một phần thuộc đại lộ Đông Tây (Võ Văn Kiệt - hầm Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ). Đường thông xe năm 2009, là trục giao thông huyết mạch liên kết TP.HCM với Vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Khi nối dài sang Tây Ninh, đại lộ được kỳ vọng tạo trục giao thông chiến lược kết nối vùng, phát huy hiệu quả đại lộ Đông Tây, Vành đai 3, giảm áp lực giao thông, tạo đòn bẩy mới cho khu vực cửa ngõ phía tây thành phố.



