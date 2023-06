TP.HCM, Nam bộ dự báo đón đợt mưa lớn trong 2 ngày tới

Từ trưa 25.6, nhiều nơi ở TP.HCM đã xuất hiện mưa lớn. Cơn mưa nhanh chóng giảm lượng và kết thúc sau 1 giờ. Đến 15 giờ 30 phút, mây giông lại phát triển kèm gió mạnh.



Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, toàn khu vực đã có mưa giông xảy ra rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to trong 24 giờ qua.



Lượng mưa ghi nhận từ 7 giờ ngày 24.6 đến 7 giờ ngày 25.6 một số nơi như sau: Cần Đước (Long An) 39 mm, Hội An (An Giang) 47 mm, Hương Mỹ (Bến Tre) 42,8 mm, Sa Đéc (Đồng Tháp) 51,2 mm, Tân Uyên (Bình Dương) 51,2 mm,…

Đến khoảng 15 giờ 30 phút chiều 25.6, TP.HCM tiếp tục chuyển mây đen kèm giông chuẩn bị mưa Vũ Phượng

Riêng TP.HCM hôm qua mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa giông rải rác, có nơi mưa vừa. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 34,5oC, Tân Sơn Nhất cao nhất 34oC. Lượng mưa đo được tại một số trạm ở TP.HCM như sau: Thủ Đức 14,4 mm, Nhà Bè 10,8 mm…

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, dự báo trong 24 – 48 giờ tới, TP.HCM cũng như cả khu vực Nam bộ có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to.

Cụ thể, từ 19 giờ ngày 25 đến 19 giờ ngày 27.6, dự báo tổng lượng mưa tại TP.HCM từ 20 – 40 mm, có nơi trên 50 mm. Một số khu vực khác như Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bạc Liêu, Cà Mau, Vĩnh Long,.., dự báo có tổng lượng mưa trong 2 ngày dao động 30 – 60 mm, có nơi trên 70 mm.

Dự báo đợt mưa lớn duy trì đến ngày 27.6. Đơn vị này cảnh báo trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch.

Dự báo mưa toàn khu vực Nam bộ

Cũng theo đơn vị này, hôm nay, cả khu vực Nam bộ hôm nay ngày nắng, mây thay đổi, miền Tây trưa chiều nhiều mây, nắng gián đoạn. Từ trưa các tỉnh ven biển phía Đông Nam bộ khả năng có mưa trước, sau đó vùng mưa mở rộng về phía các tỉnh biên giới phía tây của miền tây, còn các tỉnh Đông Nam bộ có mưa về chiều và tối.

Bản đồ dự báo mưa tại Nam bộ từ 19 giờ ngày 25.6 đến 19 giờ ngày 26.6 Đài KTTV

Nhìn chung, toàn khu vực phổ biến có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết TP.HCM mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét. Nhiệt độ tại TP.HCM từ 26 – 35oC, riêng Cần Giờ và phía nam của Nhà Bè nhiệt độ từ 25 - 34oC.

Từ 48 – 72 giờ tới, rãnh áp thấp dịch dần xuống phía nam, trục qua Nam Trung bộ và giữa Biển Đông. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn tây chậm.

Dư báo thời tiết Nam bộ từ 48 – 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều, tối và đêm có mưa rào và giông trên ½ diện tích, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.