TP.HCM, Nam bộ nắng nóng hầm hập đến khi nào?

Hôm nay (24.4), TP.HCM không mây, trời nắng. Trong giờ cao điểm sáng 7 – 8 giờ, nhiều người ra đường đã cảm nhận oi bức, nắng nóng khi di chuyển trên đường.



Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm qua, rãnh áp thấp có trục 24 - 26 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén về phía nam bởi áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống kết hợp với hoạt động của áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh có trục qua Nam Trung bộ.

Thời tiết các tỉnh, thành miền Nam hôm qua mây thay đổi, nắng nóng xảy ra diện rộng với Nam bộ, Đông Nam bộ có nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ trên 37oC; miền Tây giảm nhẹ, trời không mưa.

Công nhân mệt nhoài dưới nắng nóng Nhật Thịnh

Theo số liệu, trong ngày hôm qua, các tỉnh Đông Nam bộ nhiệt độ cao nhất từ 37 – 38,3oC, nhiệt độ thấp nhất từ 23,7 – 26oC. Các tỉnh miền Tây nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35,3 – 36,8oC, thấp nhất từ 25,3 – 27,5oC.

Riêng TP.HCM hôm qua mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 35oC (giảm 0,5oC so với hôm trước), thấp nhất 26,7oC (giảm 0,4oC so với hôm trước). Tại Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất 36oC, thấp nhất 27oC, độ ẩm thấp nhất hôm qua là 42%.

Cả khu vực Nam bộ sáng nay mây thay đổi, trời nắng, không mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ tại Tân Sơn Nhất là 30oC (giảm 1oC so với hôm trước), độ ẩm 79%, gió đông nam 3 m/s.

Vì sao TP.HCM 36oC nhưng cảm giác rất oi bức? Theo ông Lê Đình Quyết, Nam bộ chịu tác động bởi hệ thống áp cao tây Thái Bình Dương trên cao có trục ngay trên khu vực Nam Trung bộ, áp cao này đang có cường độ mạnh. Đó là nguyên nhân chính làm cho nhiệt độ các tỉnh Nam bộ và TP.HCM cao. Đồng thời, rãnh áp thấp có trục 24 - 26 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén về phía nam bởi áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống, áp cao lạnh lục địa nén rãnh áp thấp mang không khí nóng xuống. "Thông thường thì áp thấp sẽ có trị số khí áp thấp, nhiệt độ cao. Nhưng khi bị không khí lạnh nén về phía nam thì tâm áp đầy dần lên, không khí bị khuếch tán xuống phía nam mang hơi nóng, nhưng giá trị áp suất khí quyển cao, gió yếu, nên chúng ta cảm giác oi bức", ông Quyết giải thích.

"Đợt này, nắng nóng đang xảy ra rất mạnh ở Thái Lan, Ấn Độ, nhiều nơi trên 40oC. Còn tại Việt Nam thì Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An cũng từng trải qua nhiều đợt nhiệt cao nhất ngày lên đến trên 41oC. Tuy nhiên, Nam bộ chưa năm nào vượt 41oC", ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện không khí lạnh tăng cường xuống Bắc bộ, áp thấp nóng phía tây suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ vẫn duy trì hoạt động với cường độ mạnh.

Người dân mặc áo khoác, đeo khẩu trang chống nắng khi ra đường Nhật Thịnh

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay mây thay đổi, trời nắng, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng với Nam bộ, các tỉnh Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt diện rộng với mức nhiệt trên 37oC.



Nhiệt độ cao nhất tại Đông Nam bộ 36 – 38oC, có nơi trên 38oC; miền Tây 34 - 37oC, có nơi trên 37oC.

Từ 48 – 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa khuếch tán yếu về phía nam, áp thấp nóng phía tây tạm mờ dần đi. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ xu hướng lùi dần sang phía tây và suy yếu. Những nhiễu động gây mưa hoạt động mạnh lên.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ: Ngày mai, nắng nóng vẫn xảy ra diện rộng với Nam bộ nhưng sẽ giảm nhẹ cường độ, cao nhất dao động 35 – 37oC, Đông Nam bộ có nơi trên 37oC.

Sang đến ngày 26.4, nắng nóng tiếp tục giảm cường độ, miền Tây nắng nóng thu hẹp và chỉ còn xảy ra vài nơi. Mưa gia tăng trở lại trong 25 – 26.4, tập trung nhiều về thời điểm chiều tối và đêm, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chỉ số tia cực tím (tia UV) tại TP.HCM hôm nay ở mức rất cao từ 10 – 13 giờ (từ 7,7 - 9,8). Ngày mai, chỉ số tia UV tại TP.HCM vẫn ở ngưỡng 10 – ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao.

Theo lời khuyên của các bác sĩ da liễu, để hạn chế tác hại của tia UV, chúng ta nên tránh ra ngoài vào giờ nắng gắt. Khi buộc phải ra ngoài thì chúng ta nên chủ động mặc áo chống nắng, đội nón rộng vành, đeo kính,…