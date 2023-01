TP.HCM: Nam sinh viên tử vong trong căn nhà thuê ở TP.Thủ Đức

Do chưa khắc phục các vi phạm có nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, 7 quán karaoke tại TP.Phan Thiết bị Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Thuận đình chỉ hoạt động.