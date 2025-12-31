Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

TP.HCM năng mức đóng hỗ trợ BHXH tự nguyện, người dân hưởng nhiều quyền lợi

Nguồn: BHXH TP.HCM
31/12/2025 14:37 GMT+7

Từ ngày 1.1.2026, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn TP.HCM tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện sẽ được hỗ trợ thêm tiền đóng hằng tháng theo Nghị quyết số 84/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP.HCM. Chính sách này nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người dân có thu nhập thấp, đồng thời khuyến khích tham gia BHXH tự nguyện để bảo đảm an sinh xã hội khi về già.

Theo Nghị quyết, hai nhóm đối tượng được hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện gồm người thuộc hộ nghèo và người thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của địa phương. Mức hỗ trợ thêm từ ngân sách TP.HCM được quy định cụ thể là 30% mức đóng đối với hộ nghèo và 25% mức đóng đối với hộ cận nghèo, tính trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo quy định của pháp luật.

Khoản hỗ trợ này được thực hiện ngoài mức hỗ trợ của ngân sách Trung ương theo Nghị định số 159/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó, người tham gia BHXH tự nguyện thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được giảm đáng kể số tiền phải tự đóng, tạo điều kiện duy trì quá trình tham gia lâu dài, liên tục.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách được bảo đảm từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp hiện hành. UBND TP.HCM có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, trong khi HĐND TP.HCM thực hiện giám sát nhằm bảo đảm chính sách được triển khai đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

BHXH tự nguyện là chính sách an sinh xã hội dành cho người lao động không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc như lao động tự do, buôn bán nhỏ, nội trợ… với quyền lợi cốt lõi là lương hưu hằng tháng và thẻ bảo hiểm y tế khi đủ điều kiện hưởng hưu trí. Việc TP.HCM tăng mức hỗ trợ đóng được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng nhanh diện bao phủ BHXH tự nguyện, giúp người dân có thêm "điểm tựa" an sinh khi hết tuổi lao động.

Nghị quyết số 84/2025/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2026. Người dân thuộc diện hỗ trợ có thể liên hệ cơ quan BHXH hoặc các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng gần nhất để được hướng dẫn tham gia theo quy định.

  • Nghị quyết số 84/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND TP.HCM về mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hiệu lực từ 1.1.2026.
  • Nghị định số 159/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
  • Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15.

