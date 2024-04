TP.HCM nắng nóng đổ lửa, nhưng có một nơi người dân vẫn thấy dễ chịu vì gió mát rượi

Những ngày này, nhiệt độ TP.HCM, Nam bộ ghi nhận ở mức cao, nắng nóng "cháy da, cháy thịt". Người dân tìm mọi cách chống lại cái nóng nhưng vẫn thấy mệt mỏi mỗi lần ra đường vào giờ cao điểm buổi trưa. Nhưng người dân ở cư xá Thanh Đa vẫn cảm nhận được không khí dễ chịu, mát rượi cả ngày.



Mát mẻ, dễ chịu mùa nắng nóng

Nằm giữa lòng thành phố nhưng người dân ở cư xá Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) không than phiền vào những ngày nắng như đổ lửa. Bởi lẽ xung quanh bán đảo Thanh Đa là sông và các nhánh sông Sài Gòn nên không khí mát mẻ hơn những nơi khác.

Nhiều người vẫn sống ở cư xá Thanh Đa dù nơi này khá cũ kỹ DƯƠNG LAN

Khi đi qua Cầu Kinh để đến cư xá Thanh Đa người dân có thể cảm nhận được không khí khác biệt, mát mẻ hơn. Không bàn đến chuyện một số lô nhà xuống cấp do cư xá này có tuổi đời khá già, được xây dựng từ trước năm 1975 thì nơi đây vẫn được nhiều người đánh giá là có không khí dễ chịu nhất.

Ông Lê Thanh Uy (60 tuổi) nói rằng TP.HCM những ngày này quá nóng. Tuy nhiên, chỗ ông sống không khí dịu hơn nhiều so với những nơi khác. Nếu những nơi có nhiệt độ cao trên 40oC thì nơi này chỉ khoảng 35oC vì được bao quanh sông nước.

Nhiều người nhận xét cư xá Thanh Đa có không khí mát mẻ vào mùa nắng nóng DƯƠNG LAN

"Khu vực này tưởng tượng giống như một cái cồn, xung quanh toàn là sông. Ngoài ra còn có gió từ sông Sài Gòn thổi thẳng đến nên nhiệt độ thấp hơn là điều dễ hiểu, mát hơn nhiều", ông Huy nói.

Ông Uy nhận xét khu mình sống có khí hậu mát mẻ DƯƠNG LAN

Gia đình ông Uy ở đây từ năm 1973. Hơn 50 năm qua, ông vẫn gắn bó với khu chung cư cũ này. Không quá khi nói rằng nơi đây là một trong những khu vực mát nhất thành phố.

Những ngày TP.HCM nắng nóng, người dân khu lô chữ cư xá Thanh Đa vẫn không than phiền DƯƠNG LAN

"Do mỗi nhà diện tích không đủ để tất cả các thành viên trong đại gia đình cùng sinh sống nên các con của tôi đã ở riêng sau khi lập gia đình. Ngoài việc hơi cũ, cư xá vẫn là nơi có không gian tuyệt vời", ông Uy nói.

Theo người dân, trước đây khu vực lô chữ cư xá Thanh Đa có hệ thống cống thoát nước xuống cấp theo thời gian nên cứ vào mùa triều cường, ở đây thường xảy ra tình trạng ngập nước. Ngày nay, tình trạng này đã được giảm bớt, người dân không còn vất vả chống lại tình trạng này.

Nhiều người mở quán nước buôn bán trước cửa nhà DƯƠNG LAN

Người dân thường đi dạo tận hưởng không khí mát mẻ ở khu vực đối diện cư xá Thanh Đa DƯƠNG LAN

Ba mẹ ông Lê Thiện Hưng (41 tuổi) cũng ở cư xá này từ lúc mới xây xong. Sau này, căn chung cư được trao lại cho ông làm chỗ sinh sống, cho thuê mặt bằng. Những ngày thời tiết TP.HCM nắng nóng đỉnh điểm, ông không dám ra ngoài đường.

"Ở đây có gió sông nên dễ thở hơn nên tôi chọn cách ở nhà. Cứ đi qua Cầu Kinh có cảm giác nắng sẽ dịu xuống. Hôm trước có việc tôi đành phải xuống Củ Chi một lúc mà đã có cảm giác không chịu nổi", ông Hưng nói.

Người dân có thể ngắm trọn tòa Landmark 81 khi nhìn từ cư xá Thanh Đa DƯƠNG LAN

Cũng theo ông, sau này chính quyền xây dựng bờ kè cuộc sống của người dân rộn ràng, nhộn nhịp hơn. Dù vậy, nhưng ở trong phòng kín, ông vẫn lắp thêm máy lạnh vì diện tích khá bé.

"Ba mẹ đã chuyển qua Mỹ sinh sống nhưng tôi vẫn quyết định ở lại, chăm sóc người dì bị tai biến. Hồi trước tôi có bán nước trước cửa nhà nhưng sau này nghỉ bán, cho người khác thuê mặt bằng", ông Hưng chia sẻ.

"Đi đâu cũng muốn về nhà thật nhanh"

Cùng suy nghĩ, ông Nguyễn Thành Trung (46 tuổi) cho hay, vì cư xá Thanh Đa nằm gần sông nên thời tiết dịu hơn so với những nơi khác. Chiều chiều, người dân tập trung đông trước bờ kè hóng mát khiến không khí trở nên đông vui, nhộn nhịp.

"Diện tích nhà tôi ở khoảng 48 m2 nên vẫn xài máy lạnh nếu ở trong phòng cả ngày. Giờ ở đây khung cảnh khá đẹp nên nhiều người tận dụng buôn bán, trước kia còn có cả nhà hàng nổi. May mắn ít năm gần đây không còn cảnh nước ngập, người dân đỡ vất vả", ông Trung bày tỏ.

Diện tích mỗi căn không quá rộng nên người dân vẫn xài máy lạnh khi ở phòng DƯƠNG LAN

Ông Tô Kim Linh (62 tuổi) cho biết, do xây dựng đã lâu nên cư xá Thanh Đa không tránh khỏi tình trạng xuống cấp. Tuy nhiên, ông vẫn chọn ở lại vì không khí dễ chịu, thuận tiện đi lại.

Ông Linh tranh thủ bế cháu đi dạo sau giờ làm DƯƠNG LAN

"Tôi đã nghỉ hưu nhưng vẫn kiếm công việc làm thêm để tuổi già trôi qua không bị nhàm chán. Đợt này tôi làm ở gần chợ Bà Chiểu nóng dữ lắm, trông hết giờ làm để về nhà, đưa cháu đi dạo. Những ngày nắng nóng mới thấy khu tôi sống có nhiều giá trị", ông Linh nói.

Cư xá Thanh Đa là một trong những chung cư cao tầng được xây dựng đầu tiên ở TP.HCM DƯƠNG LAN