TP.HCM nên làm 'đặc khu' cho dịch vụ đêm hay xen cài trong khu dân cư?

Hình thành "đặc khu" dịch vụ đêm ở Thủ Thiêm?

Phát biểu tại tọa đàm, ông Võ Việt Hòa, Giám đốc Khối Du lịch quốc tế, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist bày tỏ: Sản phẩm du lịch về đêm là điều mà các doanh nghiệp (DN) lữ hành băn khoăn rất nhiều năm qua. Đây không chỉ là nhu cầu của du khách mà còn là yêu cầu quan trọng để TP.HCM phát triển trong kỷ nguyên mới.

Hiện nay, TP.HCM đã mở rộng không gian địa lý tới cả Bình Dương và Vũng Tàu. Việc kết hợp các sản phẩm trong tổng thể 1 đô thị lớn càng trở nên thách thức hơn khi mấu chốt là giao thông kết nối chưa hoàn thiện. Các DN đang phải tạm thời làm sản phẩm theo từng khu vực nên nhìn chung các sản phẩm kinh tế đêm của thành phố vẫn mang tính rời rạc, chưa đồng bộ, chưa có sự kết nối.

"Khách du lịch quốc tế cần một chuỗi trải nghiệm trọn gói, thuận tiện, đồng bộ và có thể hoàn thành gọn trong một buổi tối, bao gồm ăn tối, giải trí, mua sắm, di chuyển thuận tiện và kết thúc đúng khung thời gian phù hợp. Vì vậy, điều quan trọng là phải chuyển từ tư duy cung cấp dịch vụ đơn lẻ sang tư duy cùng nhau phối hợp để thiết kế các gói sản phẩm chung theo chủ đề như văn hóa ẩm thực, giải trí đa dạng, trải nghiệm cá nhân, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, mua sắm... Chúng tôi mong muốn tạo ra các sản phẩm du lịch "all-in-one" ở TP.HCM" - đại diện Lữ hành Saigontourist chia sẻ.

Muốn hình thành 1 sản phẩm về đêm "all-in-one" đúng nghĩa, ông Lưu Nhật Tuấn - Phó chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM cho rằng, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là TP.HCM chưa có 1 đề án tổng thể về phát triển kinh tế đêm. Điểm mấu chốt trong đề án, theo ông Tuấn là phải bàn chuyện xây dựng một "đặc khu" dịch vụ kinh tế đêm. Đó là sẽ một không gian đủ rộng để "gom" hết tất cả các hoạt động sau 18 giờ tối, từ ẩm thực tới mua sắm, vui chơi, giải trí, biểu diễn nghệ thuật. "Đặc khu" cần được kết nối giao thông thuận tiện với vùng lõi thành phố, đồng thời cho phép mở rộng nhất có thể các quy định liên quan tới khung giờ hoạt động, xây dựng cơ chế quản lý riêng thông thoáng.

"Khu vực Thủ Thiêm có địa thế thuận lợi và còn nhiều dư địa đất để hình thành được 1 "đặc khu" như thế. Đây sẽ là nơi tạo ra sản phẩm du lịch "all-in-one" về đêm, thể du khách vui chơi tiêu tiền thoải mái mà vẫn không lo ảnh hưởng tới đời sống thường ngày của người dân thành phố" - ông Lưu Nhật Tuấn nêu ý kiến.

Cộng đồng cư dân cùng hưởng lợi thì mới bền vững

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Trưởng phòng Quy hoạch phát triển Tài nguyên Du lịch, Sở Du lịch TP.HCM lại cho rằng, nếu cứ tập trung toàn bộ hoạt động dịch vụ về đêm thành mô hình khu biệt thì chúng ta đang quên mất nền tảng của du lịch vẫn là dựa vào cộng đồng dân cư. Nhu cầu của du khách là trải nghiệm nhịp sống, cảm nhận đời sống của thành phố, không phải tới "chui vào 1 cái đảo chỉ để chơi rồi đi ra".

Bên cạnh đó, nếu hoạt động dịch vụ tách biệt lợi ích khỏi cộng đồng dân cư thì không thể bền vững. "Như Lễ hội đèn lồng dịp Tết Nguyên tiêu ở Đài Loan, chính người dân địa phương cũng hồ hởi chờ đón là vì họ được huy động để cùng đón khách, cùng kinh doanh sinh lời. Cộng đồng cũng chính là nguồn gốc của sáng tạo. Gắn với cộng đồng thì dịch vụ càng đa dạng, trải nghiệm càng đặc sắc hơn" - bà Nguyễn Thị Thanh Thảo phân tích.

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Vietravel: "Điều quan trọng nhất không phải mở thêm bao nhiêu điểm bán hay cho hoạt động đến mấy giờ, mà là tạo ra trải nghiệm đủ tốt để người dân và du khách sẵn sàng chi tiền. Nếu trải nghiệm kém, du khách trả tiền làm gì? TP.HCM cần chuyển từ tư duy bán dịch vụ sang bán trải nghiệm; sản phẩm phải có chất lượng cao, có câu chuyện, có chiều sâu và tạo được cảm xúc" - ông Nguyễn Quốc Kỳ nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐQT Vietravel cũng kiến nghị TP.HCM cần xây dựng và ban hành gấp 1 đề án cấp thành phố, đồng thời lập ban chỉ đạo riêng về kinh tế ban đêm. Chỉ khi đó thành phố mới có thể tập hợp được lực lượng và ban hành được các chính sách, hình thái quản lý chuyên biệt để kinh tế đêm đủ điều kiện phát triển.



