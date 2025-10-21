Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
TP.HCM: Ngập triền miên cạnh công trình ‘chống ngập’ ?
Video Thời sự

TP.HCM: Ngập triền miên cạnh công trình ‘chống ngập’ ?

Sầm Ánh - Chung Phát
21/10/2025 22:51 GMT+7

Dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập có vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, người dân khu vực P.Phú Định, TP.HCM vẫn phải sống chung với triều cường suốt nhiều năm. Nước tràn vào nhà, cuộc sống sinh hoạt của người dân rơi vào cảnh đảo lộn triền miên.

Xe chết máy, người dân phải lội bì bõm qua đoạn đường ngập do triều cườngKhông chỉ việc đi lại bị ảnh hưởng mà ngay cả cuộc sống của những người dân quanh khu vực cống ngăn triều Phú Định, P.Phú Định, TP.HCM cũng bị đảo lộn.

Chiều tối ngày 21.10, triều cường dâng cao đã gây ngập khu vực này, cách duy nhất mà người dân dùng để chống ngập tạm thời chính là đắp bao cát, dùng thanh gỗ chắn ngang trước cửa nhà.

TP.HCM: Ngập triền miên cạnh công trình ‘chống ngập’ ?- Ảnh 1.

Cách duy nhất mà người dân dùng để chống ngập tạm thời chính là đắp bao cát, dùng thanh gỗ chắn ngang trước cửa nhà.

ẢNH: SẦM ÁNH

Dù công trình cống ngăn triều Phú Định nằm ngay bên cạnh, nhưng nước vẫn tràn vào nhà dân mỗi khi triều cường dâng cao. Các gia đình phải chất bao cát chặn cửa, dùng ván gỗ ngăn dòng nước tràn vào trong. Tuy vậy, biện pháp tạm thời này chỉ mang tính cầm chừng.

TP.HCM: Ngập triền miên cạnh công trình ‘chống ngập’ ?- Ảnh 2.

Không chỉ việc đi lại bị ảnh hưởng mà ngay cả cuộc sống của những người dân quanh khu vực cống ngăn triều Phú Định, P.Phú Định, TP.HCM cũng bị đảo lộn.

ẢNH: SẦM ÁNH

Nước không chỉ lênh láng ngoài đường mà còn xâm nhập sâu vào trong nhà, khiến nhiều hộ dân phải trang bị máy bơm để hút nước ra ngoài. Việc bơm nước diễn ra liên tục, gây tốn kém thời gian, điện năng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày.

Nhưng khổ nhất không phải là nước lên, mà là không biết bao giờ tình trạng này mới chấm dứt. Nhiều hộ dân không chịu nổi đã phải rời bỏ nhà cửa, để lại những căn nhà trống hoác, tường rêu loang lổ và những con đường heo hút, trơ trọi.

TP.HCM: Ngập triền miên cạnh công trình ‘chống ngập’ ?- Ảnh 3.

Nước không chỉ lênh láng ngoài đường mà còn xâm nhập sâu vào trong nhà

ẢNH: CHUNG PHÁT

TP.HCM: Ngập triền miên cạnh công trình ‘chống ngập’ ?- Ảnh 4.

Nhiều hộ dân không chịu nổi đã phải rời bỏ nhà cửa, để lại những căn nhà trống hoác

ẢNH: CHUNG PHÁT

Bức tranh ngập nước tại khu vực P.Phú Định phản ánh nghịch lý tồn tại suốt nhiều năm qua: Dự án chống ngập nghìn tỷ được xây dựng để giải quyết triều cường, nhưng chính những khu vực nằm cạnh dự án lại đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Khi công trình vẫn còn dang dở, người dân nơi đây vẫn phải tiếp tục sống trong cảnh bì bõm, chật vật chống chọi với từng đợt nước lên.

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, dự báo trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngay tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường tháng 9 âm lịch và ở mức cao. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 21 đến 23.10 (tức từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 9 âm lịch) và đạt ở mức sau: tại trạm Phú An, Nhà Bè có khả năng lên mức 1,60 - 1,65m, xấp xỉ hoặc trên mức báo động 3 từ 0,05m; trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,68 - 1,72m, trên báo động 3 từ 0,08 - 0,12m.

Tin liên quan

Triều cường vượt báo động 3, nhiều tuyến đường ở Cần Thơ lại ngập sâu

Triều cường vượt báo động 3, nhiều tuyến đường ở Cần Thơ lại ngập sâu

Triều cường tại TP.Cần Thơ tiếp tục vượt mức báo động 3, khiến nhiều tuyến đường trung tâm ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Ngập ở TP.HCM - Kỳ 3: Hy vọng từ những giải pháp mới

Ngập ở TP.HCM - Kỳ 2: Những dự án chống ngập nghìn tỉ và câu hỏi bỏ ngỏ

Khám phá thêm chủ đề

ngập cống ngăn triều Phú Định TP.HCM chống ngập giao thông Triều cường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận