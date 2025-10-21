TP.HCM: Ngập triền miên cạnh công trình ‘chống ngập’ ?

Xe chết máy, người dân phải lội bì bõm qua đoạn đường ngập do triều cường. Không chỉ việc đi lại bị ảnh hưởng mà ngay cả cuộc sống của những người dân quanh khu vực cống ngăn triều Phú Định, P.Phú Định, TP.HCM cũng bị đảo lộn.

Chiều tối ngày 21.10, triều cường dâng cao đã gây ngập khu vực này, cách duy nhất mà người dân dùng để chống ngập tạm thời chính là đắp bao cát, dùng thanh gỗ chắn ngang trước cửa nhà.

Dù công trình cống ngăn triều Phú Định nằm ngay bên cạnh, nhưng nước vẫn tràn vào nhà dân mỗi khi triều cường dâng cao. Các gia đình phải chất bao cát chặn cửa, dùng ván gỗ ngăn dòng nước tràn vào trong. Tuy vậy, biện pháp tạm thời này chỉ mang tính cầm chừng.

Nước không chỉ lênh láng ngoài đường mà còn xâm nhập sâu vào trong nhà, khiến nhiều hộ dân phải trang bị máy bơm để hút nước ra ngoài. Việc bơm nước diễn ra liên tục, gây tốn kém thời gian, điện năng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày.

Nhưng khổ nhất không phải là nước lên, mà là không biết bao giờ tình trạng này mới chấm dứt. Nhiều hộ dân không chịu nổi đã phải rời bỏ nhà cửa, để lại những căn nhà trống hoác, tường rêu loang lổ và những con đường heo hút, trơ trọi.

Bức tranh ngập nước tại khu vực P.Phú Định phản ánh nghịch lý tồn tại suốt nhiều năm qua: Dự án chống ngập nghìn tỷ được xây dựng để giải quyết triều cường, nhưng chính những khu vực nằm cạnh dự án lại đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Khi công trình vẫn còn dang dở, người dân nơi đây vẫn phải tiếp tục sống trong cảnh bì bõm, chật vật chống chọi với từng đợt nước lên.

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, dự báo trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngay tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường tháng 9 âm lịch và ở mức cao. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 21 đến 23.10 (tức từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 9 âm lịch) và đạt ở mức sau: tại trạm Phú An, Nhà Bè có khả năng lên mức 1,60 - 1,65m, xấp xỉ hoặc trên mức báo động 3 từ 0,05m; trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,68 - 1,72m, trên báo động 3 từ 0,08 - 0,12m.