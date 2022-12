TP.HCM: Ngồi trước nhà cũng bị cướp giật điện thoại

Ngày 9.12, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip người phụ nữ bị cướp giật điện thoại hết sức mạnh động ngay trước cửa nhà.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại con hẻm trên địa bàn Q.6, TP.HCM. Chị T.T.T (32 tuổi, ngụ Q.6) xác nhận người trong đoạn clip bị giật điện thoại là chị ruột của chị, tên C. (35 tuổi). Vụ giật điện thoại xảy ra ngay trước cửa nhà của chị T.

Khi đó, chị C. bắt xe đò đi từ Cà Mau lên TP.HCM. Chị C. đến nhà em gái tại con hẻm trên địa bàn Q.6. Thấy nhà em gái đóng cửa, chị C ngồi phía trước tại lối ra vào lấy điện thoại gọi em ra mở cửa.

Lúc này, gần 3 giờ ngày 6.12, một nam thanh niên chạy xe máy ngang qua, áp sát giật chiếc điện thoại trị giá hơn 20 triệu chị C. đang cầm.





Nạn nhân kịp phản xạ, nắm chặt tay, giật lại nên kẻ cướp không lấy được điện thoại. Cướp giật bất thành kẻ gian chạy xe máy đi.

May mắn không mất tài sản, chị C. liên tục đập tay vào cửa nhà gọi người thân ra đón trong tâm trạng hoảng sợ.

Toàn bộ vụ cướp giật điện thoại được camera an ninh ghi lại. Đoạn clip sau đó xuất hiện trên mạng xã hội để người dân cảnh giác.