Thời sự Lao động - Việc làm

TP.HCM: Người 36 - 49 tuổi tìm việc nhiều nhất, doanh nghiệp không mặn mà

Phan Diệp
07/04/2026 04:28 GMT+7

Hiện nhóm người từ 36 - 49 tuổi ở TP.HCM đi tìm việc làm nhiều nhất (gần 40%) nhưng doanh nghiệp không mặn mà, tỷ lệ tuyển dụng độ tuổi này chỉ chiếm 0,32%.

Số liệu về sự lệch pha giữa nhu cầu tìm việc làm của lao động trung niên (từ 36 - 49 tuổi) với thực tế tuyển dụng của doanh nghiệp nêu trong báo cáo thị trường lao động quý 1/2026 của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM.

Cụ thể, nhóm từ 36 - 49 tuổi đang đi tìm việc làm chiếm tỷ trọng lớn nhất với 20.751 người (gần 40%), tiếp đến là nhóm 25 - 35 tuổi với 19.926 người (hơn 37%).

Một doanh nghiệp ưu tiên tuyển lao động trẻ, người mới ra trường tại ngày hội việc làm ngành du lịch hôm 3.4

ẢNH: PHAN DIỆP

Như vậy, riêng hai nhóm 25 - 49 tuổi chiếm phần lớn tổng nguồn cung lao động. Điều này phản ánh đặc điểm lực lượng tìm việc chủ yếu là những người có kinh nghiệm và có xu hướng dịch chuyển việc làm nhằm cải thiện điều kiện lao động hoặc thu nhập. Đây cũng là nhóm lao động có khả năng đáp ứng nhanh yêu cầu công việc nhờ kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm việc.

Ở nhóm tuổi trẻ hơn, 18 - 24 tuổi ghi nhận 6.263 người (gần 12%), đại diện cho lực lượng lao động mới tham gia thị trường hoặc đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ học tập sang việc làm.

Trong khi đó, nhóm từ 50 tuổi trở lên đạt 5.701 người (hơn 10%). Đây là nhóm lao động thường chịu nhiều hạn chế hơn về yêu cầu cường độ lao động và khả năng thích ứng với một số loại hình công việc. Do đó, hiệu quả kết nối việc làm phụ thuộc đáng kể vào hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp phù hợp với điều kiện và năng lực của người lao động.

Nguồn cung lao động theo độ tuổi ở TP.HCM

ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TP.HCM

Trước nguồn cung lao động dồi dào ở nhóm tuổi từ 36 - 49 thì doanh nghiệp lại không mặn mà với người lao động trong độ tuổi này.

Trong 82.762 vị trí việc làm doanh nghiệp cần tuyển ở quý 1/2026, có hơn 58% tương ứng 48.177 vị trí không đặt ra yêu cầu cụ thể về số tuổi, chấp nhận người lao động trong độ tuổi lao động phổ biến 18 - 60 tuổi.

Tuy nhiên, trong nhóm việc làm quy định về độ tuổi, nhóm người trẻ, từ 18 – 35 tuổi được ưu tiên nhất với hơn 41% tương ứng 34.319 vị trí. Còn nhu cầu đối với nhóm lao động 36 – 49 tuổi chiếm tỷ trọng rất nhỏ (0,32%). Đặc biệt, nhu cầu tuyển người trên 50 tuổi không đáng kể (0,01%).

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, cơ cấu tuyển dụng theo độ tuổi cho thấy thị trường vẫn ưu tiên nhóm lao động trẻ. Đây là nhóm có khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu công việc và môi trường sản xuất kinh doanh năng động.

Nhu cầu tuyển dụng người 36 - 49 tuổi ở TP.HCM chiếm tỷ trọng rất nhỏ

ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TP.HCM

Trong quý 1/2026, trung tâm thu thập được 82.762 vị trí việc làm trống từ nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp; 52.641 người lao động có nhu cầu tìm việc làm. Điều này cho thấy nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn duy trì ở mức cao.

Vì thế, quý 2/2026, trung tâm dự đoán các doanh nghiệp vẫn có xu hướng mở rộng và linh hoạt hơn trong tiêu chí tuyển dụng, nhằm thích ứng với tình trạng hạn chế về nguồn cung lao động.

Riêng về tiêu chí giới tính, phần lớn nhu cầu tuyển dụng không đặt ra yêu cầu phân biệt nam hay nữ. Cụ thể, hơn 91% tương ứng 75.527 vị trí không yêu cầu giới tính. Trong khi đó, nhu cầu chỉ tuyển nam chiếm 5,23% và chỉ tuyển nữ chiếm 3,51%. Điều này cho thấy doanh nghiệp ngày càng ưu tiên năng lực và khả năng đáp ứng công việc hơn là các yếu tố nhân khẩu học.


