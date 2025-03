TP.HCM: Người đàn ông chết não hiến thận, tim, gan cứu 5 người

Ngày 4.3, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, cho biết người hiến chết não là anh C.G.C, anh không may bị tai nạn nghiêm trọng. Khi được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định vào lúc 19 giờ 13 phút, ngày 1.3, anh C.G.C ngưng tim, ngưng thở do đa chấn thương đầu, cổ, ngực. Kết quả chụp MSCT não cho thấy anh bị chấn thương sọ não nặng với các dấu hiệu tụ máu dưới liềm não, tụ máu màng cứng hai bên, xuất huyết khoang dưới nhện, phù não lan tỏa, gãy lún nhiều mảnh xương trán, thái dương… Mặc dù các bác sĩ đã tích cực hồi sức cấp cứu chuyên sâu nhưng tình trạng sức khỏe của anh C. không có dấu hiệu hồi phục và thân nhân đã được các bác sĩ thông báo tình trạng bệnh của anh C., quá trình hồi sức và tiên lượng khả năng tử vong cao do tổn thương não quá nặng.

Trước mất mát lớn lao này, gia đình anh C. nén lại đau thương, thể hiện một nghĩa cử cao đẹp khi quyết định hiến tặng các cơ quan nội tạng của anh để cứu sống những người bệnh khác.

Gia đình sau khi nghe thông tin về tình trạng bệnh nhân và đồng ý hiến tạng ẢNH: B.H

Nỗ lực cứu người bệnh đến cùng trước khi hiến tạng

Lúc 23 giờ 40 phút, ngày 1.3, ba của anh C. ký vào đơn tự nguyện hiến tạng. Tuy nhiên, các bác sĩ hồi sức vẫn tập trung hồi sức tích cực cho anh C. Đến 6 giờ 30 phút, ngày 2.3, sau gần 12 giờ hồi sức, tình trạng hôn mê không cải thiện, mất hết các phản xạ, có dấu hiệu chết não về lâm sàng. Ngay lập tức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thành lập Hội đồng đánh giá người bệnh chết não và phối hợp với Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia khởi động quy trình điều phối tạng. Anh C. được đánh giá tình trạng chết não 3 lần theo quy định. Đến 22 giờ cùng ngày, gia đình có mặt thăm anh C. và nghe các bác sĩ ở Khoa Gây mê hồi sức tư vấn về tình trạng sức khỏe của người bệnh.

Thông tin được chuyển đến Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia. Các cơ quan của anh C. được điều phối đến những người bệnh có chỉ định ghép bao gồm một quả tim điều phối đến Bệnh viện Trung ương Huế, gan trái điều phối đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, gan phải điều phối đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hai quả thận được ghép cho hai người bệnh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

"Ê kíp gây mê hồi sức cùng các chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân Gia Định tích cực hồi sức bảo vệ tạng, đảm bảo chất lượng tạng trong tình trạng tốt nhất có thể. Đồng thời, các chuyên gia của bệnh viện còn phối hợp cùng các bệnh viện được điều phối nhận tạng liên tục trong đêm trao đổi về các xét nghiệm cần thiết. Các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Trung ương Huế đã đặt những chuyến bay gần nhất để nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định", bác sĩ Hải cho hay.

10 giờ 30 ngày 3.3, gia đình đã gặp mặt, chào vĩnh biệt anh C. lần cuối. Ê kíp các bác sĩ của các bệnh viện Nhân dân Gia Định, Trung ương Quân đội 108, Đại học Y Dược TP.HCM, Trung ương Huế hội chẩn, thảo luận kế hoạch lấy tạng.

13 giờ 5 phút cùng ngày, toàn bộ đội ngũ y, bác sĩ đã nói lời tri ân và thành kính dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình.

Ê kíp y bác sĩ mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình ẢNH: B.H

Nguồn tạng hiến cứu 5 người bệnh từ 3 miền đất nước

Hàng trăm y bác sĩ khắp 3 miền đất nước đã làm việc không ngừng nghỉ với trách nhiệm cao nhất để vận chuyển thành công các tạng hiến để ghép cho người bệnh tại TP.HCM, Hà Nội, Thừa Thiên-Huế. Mỗi phút đều mang tính quyết định vì các tạng phải được bảo quản trong điều kiện tốt nhất và vận chuyển đến các trung tâm ghép tạng trong thời gian ngắn nhất.

Nguồn tạng hiến được đưa về các bệnh viện để kịp thời ghép tạng ẢNH: B.H

15 giờ 43 phút, trái tim của anh C. đã ngừng đập. Một sự sống vừa kết thúc nhưng sẽ tiếp tục giúp nhiều sự sống khác được hồi sinh nhờ nghĩa cử cao đẹp. Đến 16 giờ, trái tim của anh C. đã được lấy và chuyển cho Bệnh viện Trung ương Huế. Năm phút sau, gan được lấy, chia 2 phần, gan trái chuyển cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và gan phải chuyển cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Lúc 16 giờ 20 phút, thận phải được lấy và 16 giờ 23 phút, thận trái được lấy. Ngay sau đó, ê kíp ghép thận của Bệnh viện Nhân dân Gia Định dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành ghép thận cho 2 người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối ngay tại bệnh viện.

Đến 19 giờ 20 phút cùng ngày, Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhận được tin vui từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, sau khi thực hiện ghép gan, gan của người được ghép đã tái tưới máu.

Còn 2 ca ghép thận được thực hiện ngay tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đều thành công bước đầu khi "thận đã tái tưới máu".

Đến 20 giờ 46 phút, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết sau khi phẫu thuật ghép tim từ người hiến bị chết não thì tim của người được ghép đã đập lại. Như vậy, từ nguồn tạng mà anh C. hiến đã cứu giúp được 5 người bệnh khác.