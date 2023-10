TP.HCM: Người đàn ông tử vong dưới dạ cầu cạn cao tốc

Ngày 17.10, Công an TP.Thủ Đức còn phối hợp Công an TP.HCM và Cục CSGT (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường vụ việc người đàn ông tử vong dưới dạ cầu cạn đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn P.Phú Hữu.

Người đàn ông tử vong dưới dạ cầu cạn cao tốc CACC

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông nằm bất động trên đường 963, đoạn dưới dạ cầu cạn đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đội y tế có mặt xác định nạn nhân đã tử vong.



Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông TRẦN DUY KHÁNH

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến phong tỏa hiện trường, để làm rõ. Tại hiện trường, thi thể có dấu vết trầy xước. Mở rộng khám nghiệm hiện trường, ở làn đường ngược lại, công an phát hiện 1 xe ô tô (không có người) đậu trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng TP.HCM đi Đồng Nai.

Xe ô tô không có người (màu đỏ, bên phải) trên cao tốc TRẦN DUY KHÁNH

Một nguồn tin cho biết, bước đầu lực lượng chức năng xác định vụ việc không phải tai nạn giao thông.

Theo nguồn tin, bước đầu nghi người đàn ông dừng ô tô trên đường cao tốc đi vệ sinh. Sau đó có nhóm trộm đến lấy trộm tài sản trên ô tô và bị người đàn ông phát hiện. Nhóm này bỏ chạy, người đàn ông đuổi theo, rơi xuống cầu, tử vong.